خلیج گرگان در دستور کار شورای حفظ بیت المال گلستان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: با پایین رفتن سطح آب دریا و خشک شدن بخش های هایی از خلیج گرگان، خطر ریزگردها بیش از پیش گلستان را تهدید می کند.

وی افزود: اگر امروز برای نجات خلیج گرگان گامی برداشته نشود در آینده ای نه چندان دور در گلستان هم نفس کشیدن مانند استان های جنوب غربی کشور سخت خواهد شد و به همین دلیل پرونده این خلیج به صورت فوق العاده در دستور کار شورای حفظ بیت المال استان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان که به زودی برگزار می شود تمام دستگاه های متولی مانند محیط زیست، منابع طبیعی و استانداری حضور دارند تا در این باره چاره اندیشی و برای اقدام در زمینه احیای این خلیج، بسیج استانی شکل گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان گلستان خاطرنشان کرد: با توجه به چالش جدی کمبود آب در گلستان، قضات ما در محاکم آرای زیادی برای پلمپ چاه های غیر مجاز صادر کرده اند.

هاشمیان افزود : در کنار دستگاه قضایی باید دستگاه های متولی به ویژه جهاد کشاورزی راهکارهای عملی مانند معرفی محصولاتی که نیاز آبی کمتر دارند و یا استفاده از آب های نامتعارف در آبیاری مزارع را در اختیار کشاورزان قرار دهند.

وی یادآور شد: محیط زیست و منابع طبیعی میراث گرانبهایی از گذشتگان است و ما وظیفه داریم این میراث را برای آیندگان حفظ کنیم.