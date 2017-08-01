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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۴

رئیس کل دادگستری گلستان:

خلیج گرگان در دستور کار شورای حفظ بیت المال گلستان قرار گرفت

خلیج گرگان در دستور کار شورای حفظ بیت المال گلستان قرار گرفت

گرگان - رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پرونده خلیج گرگان در دستور کار فوق العاده شورای حفظ بیت المال استان گلستان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: با پایین رفتن سطح آب دریا و خشک شدن بخش های هایی از خلیج گرگان، خطر ریزگردها بیش از پیش گلستان را تهدید می کند.

وی افزود: اگر امروز برای نجات خلیج گرگان گامی برداشته نشود در آینده ای نه چندان دور در گلستان هم نفس کشیدن مانند استان های جنوب غربی کشور سخت خواهد شد و به همین دلیل پرونده این خلیج به صورت فوق العاده در دستور کار شورای حفظ بیت المال استان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان که به زودی برگزار می شود تمام دستگاه های متولی مانند محیط زیست، منابع طبیعی و استانداری حضور دارند تا در این باره چاره اندیشی  و برای اقدام در زمینه احیای این خلیج، بسیج استانی شکل گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان گلستان خاطرنشان کرد: با توجه به چالش جدی کمبود آب در گلستان،  قضات ما در محاکم آرای زیادی برای پلمپ چاه های غیر مجاز صادر کرده اند.

هاشمیان افزود : در کنار دستگاه قضایی باید دستگاه های متولی به ویژه جهاد کشاورزی راهکارهای عملی مانند معرفی محصولاتی که نیاز آبی کمتر دارند و یا استفاده از آب های نامتعارف در آبیاری مزارع را در اختیار کشاورزان قرار دهند.

وی یادآور شد: محیط زیست و منابع طبیعی میراث گرانبهایی از گذشتگان است و ما وظیفه داریم این میراث را برای آیندگان حفظ کنیم.

کد مطلب 4047278

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