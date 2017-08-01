نمایشگاه اشیای تاریخی دوره اسلامی در بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ضیایی پیش ازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه اشیای تاریخی دوره اسلامی بیان داشت: اشیای این نمایشگاه حاصل کاووش ها و بررسی های باستان شناسی در استان هرمزگان است.

او با بیان اینکه اشیاء به نمایش در آمده شامل ظروف سفالی، کاشی لعاب دار، سکه، نسخ خطی می باشد، افزود: در این نمایشگاه برای اولین بار سکه های دوره عباسی به نمایش در می آید.

مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان تاکید کرد: نمایشگاه از ۱۰ الی ۱۳ مرداد همه روزه صبح ها از ساعت ۹ الی ۱۳ و بعداز ظهرها از ساعت ۱۵ الی ۱۹ برای بازدید علاقمندان دایر است.