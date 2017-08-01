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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۱۹

به مناسبت دهه کرامت؛

نمایشگاه اشیای تاریخی دوره اسلامی در بندرعباس افتتاح شد

نمایشگاه اشیای تاریخی دوره اسلامی در بندرعباس افتتاح شد

بندرعباس - مدیر کل میراث فرهنگی هرمزگان از افتتاح نمایشگاه اشیای تاریخی دوره اسلامی به مناسبت دهه کرامت در موزه بزرگ مردم شناسی خلیج فارس بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ضیایی پیش ازظهر سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه اشیای تاریخی دوره اسلامی بیان داشت: اشیای این نمایشگاه حاصل کاووش ها و بررسی های باستان شناسی در استان هرمزگان است.

او با بیان اینکه اشیاء به نمایش در آمده شامل ظروف سفالی، کاشی لعاب دار، سکه، نسخ خطی می باشد، افزود: در این نمایشگاه برای اولین بار سکه های دوره عباسی به نمایش در می آید.

مدیرکل میراث فرهنگی هرمزگان تاکید کرد: نمایشگاه از ۱۰ الی ۱۳ مرداد همه روزه صبح ها از ساعت ۹ الی ۱۳ و بعداز ظهرها از ساعت ۱۵ الی ۱۹ برای بازدید علاقمندان دایر است.

کد مطلب 4047286

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