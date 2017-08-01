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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با مهر مطرح کرد؛

بیمارستان‌های اردبیل با مشکلات مالی مواجه هستند

بیمارستان‌های اردبیل با مشکلات مالی مواجه هستند

اردبیل – رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: به دلیل عدم پرداخت بدهی بیمه‌ها بیمارستان‌های اردبیل با مشکلات مالی مواجه هستند.

قدرت اخوان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به مدت ۱۰ ماه است که دانشگاه علوم پزشکی استان از بیمه بدهی دارد.

وی افزود: از مهرماه سال ۹۵ تا پایان خردادماه سال ۹۶ از محل بیمه سلامت، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و کمیته امداد دانشگاه علوم پزشکی استان بدهی ۲۲۰ میلیارد تومانی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان تأکید کرد: این در حالی است که از سویی دانشگاه به شرکت‌های دارویی، پیمانکاران ساختمانی و بازار بدهی داشته و خدمات خود را به صورت روزانه به مردم ارائه می‌دهد.

اخوان اکبری با تأکید به اینکه خدمات علوم پزشکی حتی ساعتی تعطیلی ندارد، اضافه کرد: به منظور ارائه خدمت مطلوب کارانه پزشکان به موقع پرداخت می‌شود.

وی افزود: با وجود اینکه تراز مالی با مدیریت مثبت باقی مانده اما در صورتی که بدهی بیمه پرداخت نشود، منجر به ورشکستگی بیمارستان‌ها خواهد شد.

کد مطلب 4047292
محمد میرزایی ناطق

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