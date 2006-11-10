هزینه مالی و جانی تصادفات از یک سال جنگ بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز گذشته در اختتامیه سومین کنفرانس منطقه مدیریت ترافیک گفت: یکی از نکات اساسی در معضل ترافیک شناخت مسئله و عزم همگانی و درک همگانی نسبت به این موضوع است و اگر در این مورد اتفاق نظر وجود نداشته باشد راه به جایی نخواهد برد.

وی افزود : امروز جامعه متوجه اهمیت مسئله شده و آمادگی پذیرش وهمراهی در مورد راهکارها را دارا است و طرحهایی که در مورد حل مشکل ترافیک عرضه می شود باید به لحاظ ملی پتانسیل و شرایط اقناعی داشته باشد و در هر طرحی در این مورد مورد باید عنصر مورد توجه قرار گیرد.

احمدی مقدم با توجه به ایجاد تغییر نگاه در مسئله ترافیک و روحیه اجتماعی این موضوع افزود : شتاب شدیدی در تقاضای سفر وجود دارد که اگر مدیریت نشود پیش بینی داریم تا ده سال آینده که تعداد خودرو به ۲۰ میلیون بالغ خواهد شد با مشکل جدی روبرو خواهیم شد.

وی در ادامه با اشاره به ۸ میلیون خودروی موجود و ۲۸ هزار کشته در سال تاکید کرد : اگر بخواهیم با رشد ۵/۲ برابری خودرو حرکت کنیم در زمینه تلفات جانی یک فاجعه خواهیم داشت.

احمدی مقدم طراحی ، مدیریت ، اجرای درست و ارزیابی صحیح را از مشخصات یک طرح اصولی در زمینه ترافیک دانست و افزود : هر چند که برخی از افراد مردم ایران را قانون گریز و قانون ستیز ارزیابی می کنند، اما مردم ایران بسیار قابل پیش بینی و جامعه پذیر هستند .

وی با تاکید بر آموزش و ایجاد فرهنگ عمومی گفت : به هر میزان که در پیشگیری اجتماعی سرمایه گذاری می کنیم در پیشگیری انتظامی صرفه جویی می شود.

احمدی مقدم در ادامه با توجه به کنترل بیمه شخص ثالث ، تصریح کرد: در سال ۸۴ ، یک هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان بیمه شخص ثالث پرداخت شده است که نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان شرکت های بیمه گر متضرر شده اند در حالی که امسال با تدابیر اندیشه شده در پیشگیری تصادفات زیان این شرکت ها به ۱۲ میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

وی با اشاره به اینکه ۷۰ هزار کیلومتر جاده در کشور وجود دارد و تنها در ۱۸ هزار کیلومتر پلیس حضور فیزیکی دارد ، افزود: ۷۰ تا ۸۰ درصد تلفات جانی در همان ۱۸ هزار کیلومتری که پلیس حضور دارد اتفاق می افتد ، بنابراین باید مسئله را تحلیل جغرافیایی و ماهیتی کنیم.

احمدی مقدم ، تحول انقلابی و پشتکار و بسیج همه منابع را در راستای کاهش تصادفات در ایران الزامی توصیف کرد و گفت: تحولات انقلاب در ایران برد بیشتری دارد و باید به وسیله یک طرح انقلابی به مشکل و معضل ترافیک رسیدگی شود.