پایان «شب های جَز» با اجرای هوشیار خیام در نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره مجموعه برنامه های «شب های جَز» با اجرای هوشیار خیام و گروه امیر دارابی در تالار خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران تهران به اتمام رسید.

روابط عمومی ویژه برنامه های «شب های جز» در توضیح گزارش این کنسرت آورده است:

«در بخش اول این اجرا هوشیار خیام، آهنگساز و نوازنده پیانو با بداهه نوازی کارش را شروع کرد. به نظر می‌رسید در این بداهه نوازی، خیام هیچ چیزی را از پیش آماده نکرده بود و موسیقی تماما در لحظه خلق می‌شد. در قسمت های دیگر بابک کوهستانی نوازنده ویولن و میلاد محمدی نوازنده تار او را همراهی کردند.

در بخش پایانی اجرا خیام به نوازندگی آکاردئون پرداخت. سابقه هوشیار خیام بیشتر او را یک موزیسین مدرن کلاسیک معرفی می کند اما نباید فراموش کرد تفکیک سبک‌های مختلف کار بسیار دشواری است. برای نمونه به سختی می توان برای بداهه نوازی پیانوی «کیت جرت» در کنسرت کلن که اتفاقاً در ایران بسیار محبوب و شناخته شده است، نام سبک و استایل مشخصی قایل بود. باید گفت موسیقی جز به دلیل آزادمنشی درونی اش چنان چتر گسترده‌ای پیدا کرده که از «انور براهم» با ساز شرقی تا بیان بالکانی «گوران برگویچ» را در بر می گیرد.

در بخش دوم با نوع دیگری از موسیقی روبه رو بودیم که این بار بیشتر به جای موسیقی مدرن کلاسیک به سمت پاپ کشش داشت. امیر دارابی در کنار حمزه یگانه، امین طاهری و مجید سالاری اجرایی خواننده محور داشتند. در عین حال گروه در تنظیم مانند همیشه سولوهای جزی را مد نظر داشتند. ریتمیک بودن رپورتوار و مایه‌هایی از موسیقی فانک باعث شده بود مخاطب پیگیرتر باشد. بیشتر قطعات اجرا شده از ساخته های جدید گروه بود و البته برخی هم قبلاً برای اولین بار در همین رویداد اجرا شده بود. اجرای پرشور و کم نقص مجید سالاری یک بار دیگر نوید ظهور خواننده‌ی توانا در بازار موسیقی ایران را می دهد.»