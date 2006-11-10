فارس قهرمان مسابقات وزنه برداری کارگران کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مجموعه ورزشی کارگران شیراز برگزار شد، درپایان تیم فارس اول، تهران دوم و اصفهان سوم شدند. نفرات اول این رقابت ها به این شرح است:

56 کیلوگرم: عباس قاسم زاده از فارس

62 کیلوگرم: محمد نظرپور از تهران

69 کیلوگرم: عبدالمطلب زارع نژاد از فارس

77 کیلوگرم: مجمد برخواه از کرج

85 کیلوگرم: محمد کریم روانشاد از فارس

94 کیلوگرم: امیر حسین زارعی از فارس

105 کیلوگرم: مهدی بهرام زاده از قزوین

105+ کیلوگرم: مرتضی شاه محمدی از قزوین

در این دوره از مسابقات 66 ورزشکار از11 استان با یکدیگر به رقابت پرداختند.