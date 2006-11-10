۱۹ آبان ۱۳۸۵، ۱۴:۳۸

فارس قهرمان مسابقات وزنه برداری کارگران کشور شد

مسابقات قهرمانی وزنه برداری کارگران کشور روز گذشته با قهرمانی تیم وزنه برداری استان فارس به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که  روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مجموعه ورزشی کارگران شیراز برگزار شد،  درپایان تیم فارس اول، تهران دوم و اصفهان سوم شدند. نفرات اول این رقابت ها به این شرح است:

56 کیلوگرم: عباس قاسم زاده از فارس
62 کیلوگرم: محمد نظرپور از تهران
69 کیلوگرم: عبدالمطلب زارع نژاد از فارس
77 کیلوگرم: مجمد برخواه از کرج
85 کیلوگرم: محمد کریم روانشاد از فارس
94 کیلوگرم: امیر حسین زارعی از فارس
105 کیلوگرم: مهدی بهرام زاده از قزوین
105+ کیلوگرم: مرتضی شاه محمدی از قزوین

در این دوره از مسابقات 66 ورزشکار از11 استان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

