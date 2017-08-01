خط مسافری دریایی باکو ـ انزلی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، حسین چراغی گفت: در حوزه گردشگری دریایی، برنامه های میان مدت و بلند مدتی را با توجه به ظرفیت های دریایی استان گیلان طراحی کردیم. در بخش برنامه های میان مدت بحث گردشگری دریایی مطرح است که بتوانیم بخش خصوصی را برای ورود به عرصه توسعه دریامحور تشویق کنیم.

وی ادامه داد: استان گیلان با وجود برخورداری از سواحل بسیار جذاب و زیبا و جذابه های گردشگری بالایی که در بخش سواحل و دریا دارد، متأسفانه به دلیل نبود زیرساخت های مناسب و استاندارد در طول سال های گذشته نتوانسته هم نظر سرمایه گذران بخش خصوصی و هم نظر هموطنان را برای بهره گیری از این مزایا جلب کند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان اظهار داشت: ما در فاز اول برنامه های خود به دنبال ایجاد این ظرفیت ها بوده ایم که بر این اساس بحث ایجاد مارینا را در بندر انزلی مطرح کردیم و برای اولین بار مارینای شمال کشور با همکاری بخش خصوصی در بندر انزلی ایجاد خواهد شد و مقدمات کار تا حدود زیادی انجام شده است و در مرحله نهایی انعقاد قرار داد با بخش خصوصی هستیم و در این بخش به لحاظ جذب گردشگر شاهد یک تحول خیلی اساسی در استان گیلان خواهیم بود.

وی ادامه داد:در بخش برنامه های بلند مدت تلاش داریم خطوط مسافری منظمی را بین بندر انزلی و شهرهای حاشیه خزر راه اندازی کنیم و به همین منظور صحبت های مقدماتی با بخش خصوصی صورت گرفته است و در حال حاضر تلاش داریم در کشور آذربایجان با همت بخش خصوصی ایرانی و آذربایجانی و بهره گیری از توان بندر انزلی بتوانیم کشتی های مسافربری را در این خط فعال کنیم بدین منظور مکاتباتی را با سفارت جمهوری آذربایجان در ایران انجام داده ایم و در آینده نزدیک مذاکرات سه جانبه ای برگزار می شود و طی این نشست، شرایط خط مسافری مورد بررسی قرار می گیرد.

چراغی گفت: اگر دو بخش خصوصی باهم به تفاهم برسند ما شاهد راه اندازی این خطوط منظم مسافری از بندر انزلی به باکو و برعکس خواهیم بود؛ در عین حال بندر انزلی مجهزترین سالن مسافربری شمال کشور را دارد که با این برنامه ریزی صورت گرفته امیدواریم شاهد فعال شدن این سالن باشیم.

مدیر کل بنادر و دریانوردی گیلان تأکید کرد: بندر انزلی در خصوص واگذاری اسکله به بخش خصوصی هیچ محدودیتی ندارد و امیدواریم به زودی پذیرای کشتی های مسافربری و شاهد تحول بزرگ در عرصه توسعه اقتصاد دریامحور در استان گیلان باشیم.