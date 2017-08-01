اشتباه در شمارش آرای انتخابات نظام پزشکی تهران اثبات شد

دکتر حمید عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، به جزئیات بازشماری آرا در انتخابات نظام پزشکی تهران اشاره کرد و گفت: پیرو برگزاری انتخابات نظام پزشکی در تهران و اعتراضاتی که در روند شمارش آرا وجود داشت، درخواست بازشماری آرا در هیات نظارت بر انتخابات تهران مطرح ولی با اکثریت آرا با این بازشماری موافقت نشد.

عزیزی با تاکید بر اینکه هیات نظارت تهران شامل پنج عضو است که سه نفر موافق بازشماری آرا نبودند، افزود: در نهایت ا عتراض کاندیداهای معترض در هیات نظارت مرکزی مطرح و تصمیم گرفته شد انتخابات نظام پزشکی تهران بازشماری شود.

دبیر هیات نظارت تهران با اشاره به روندی که در زمینه بازشماری آرا در پیش گرفته شد، گفت: بر اساس تصمیم خرد جمعی هیات مرکزی و هیات اجرایی برای ۵۰۰ رای اول به صورت رندم بازشماری برای سه نفر آخر لیست منتخبان پزشک و سه نفر اول علی البدل انجام شد.

عزیزی با عنوان این مطلب که نمایندگان این شش کاندیدا در جلسه بازشماری آرا حضور داشتند تاکید کرد: قرار بود اگر تناقضی به اندازه ۱۰ درصد در ۵۰۰ رای اول شد بازشماری آرا برای این۵۰۰ رای دوم نیز انجام شود.

وی افزود: در نهایت آنچه که محل اختلاف بود یعنی آرای نفر دهم و یازدهم پزشکان از هشت رای به ۱۱ رای در بازشماری هزار رای ثابت شد و بر همین اساس دستور توقف بازشماری آرا صادر کردند.

دبیر هیات نظارت تهران با اعلام اینکه بنده در این جلسه رای نداشته ام افزود: نظر شخصی من این است با توجه به اینکه تغییراتی در تعداد آرا حاصل شده است می بایست روند بازشماری آرا تا پایان انجام می شد. زیرا این احتمال وجود دارد که در شمارش آرای بعدی تعداد رای هایی که ممکن است یکنفر از نفرات علی البدل و همچنین نفرات اصلی به دست آورده باشند تغییر کند.

وی افزود: با توجه به اینکه وجود اشتباه در شمارش آرا اثبات شده بود می بایست بازشماری آرا تا پایان صورت می گرفت، ولی این نظر هیات نظارت مرکزی و اجرایی بود که بازشماری آرا متوقف شود.