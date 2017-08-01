کشف یک تن و ۷۰۰ کیلوگرم مواد افیونی در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان در ادامه ماموریت های ویژه خود برای مقابله با شبکه ها و باندهای قاچاق مواد افیونی از ورود محموله های سنگین مواد مخدر از مسیرهای های استان مطلع و بلافاصله موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران این پلیس پس از انجام یک کار دقیق و حساب شده علمی و تخصصی و شناسایی محل های عبور قاچاقچیان، طی یک عملیات ویژه و ضربتی چهار باندی که در زمینه حمل و انتقال مواد از مرزهای شرقی به داخل کشور فعالیت می کردند را دستگیر و مقدار یک تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد افیونی را از آنان کشف کردند.

وی گفت: مواد افیونی کشف شده شامل ۲۴۰ کیلوگرم هروئین، ۲۰۰ کیلوگرم حشیش و یک تن و ۲۶۰ کیلوگرم تریاک می باشد.

آقا خانی با بیان اینکه محموله های مذکور در منطقه شرق استان کشف شدند گفت: در این عملیات ۱۱ قاچاقچی که قصد انتقال این مواد توسط چهار دستگاه خودروی سبک و سنگین را به استان های شمالی کشور داشتند دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

آقاخانی با بیان اینکه، توزیع مواد مخدر و حضور معتادان متجاهر در سطح جامعه زیبنده پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی نیست اظهار داشت: از همه شهروندان می خواهیم که در پاکسازی محلات از لوث این گونه افراد به پلیس کمک کنند و هرگونه اطلاع و آگاهی در زمینه فعالیت توزیع کنندگان مواد مخدر را در اختیار ماموران ما قرار دهند.