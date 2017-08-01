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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۲

مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان خبرداد:

برگزاری کلاس‌های محله‌ای ویژه حفظ قرآن برای نوجوانان در همدان

برگزاری کلاس‌های محله‌ای ویژه حفظ قرآن برای نوجوانان در همدان

همدان - مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان همدان از برگزاری کلاس‌های محله‌ای ویژه حفظ قرآن برای نوجوانان در همدان خبرداد و گفت: تاکنون ۷۵۰۰ نفر در رشته حفظ قرآن در همدان ثبت نام کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کاروند پیش ازظهر سه شنبه در بازدید از مراسم چهلمین دوره مسابقات قرآنی، با تبریک دهه کرامت، گفت: این مسابقات سالی یک مرتبه توسط اداره اوقاف در رشته های مختلف برگزار می شود.

وی افزود: تمام تلاش ها برای متفاوت بودن سئوالات نسبت به سال های قبل انجام شده و پیشرفت خوبی در طرح سئوالات جدید و نو صورت گرفته است.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه همدان ایجاد ریاست اداره امور قرآنی برای نخستین بار در اداره اوقاف را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: تشکیل کارگروه حفظ مجازی در امامزاده عبدالله همدان، اتفاق خوبی است که برای ترویج و تشویق حافظان ایجاد شده است.

حجت الاسلام کاروند بیان کرد: ۱۰ نفر از حافظان قرآن به صورت تلفنی با مخاطبان قرآنی تماس گرفته و هرروز پیگیر حفظ قرآن خواهند بود.

وی عنوان کرد: در تلاشیم که این کارگروه برای فعالان قرآنی ملایر تشکیل شود.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان همدان عنوان کرد: در گذشته داوطلبان مربی گری حفظ و قرائت در دوره های ۱۰ روزه به قم رفته و آموزش می دیدند، اما با هماهنگی‌های اداره اوقاف مربیان از قم به همدان دعوت شده و داوطلبان در همدان آزمون داده و حکم مربیگری دریافت می کنند.

وی عنوان کرد: برگزاری کلاس های محله ای برای حفظ نوجوانان و جوانان یکی از برنامه های اداره اوقاف است که باید به جدیت پیگیری و تقویت شود.

حجت الاسلام کاروند افزود: از لحاظ کمیت جذب حافظان اقدامات خوبی صورت گرفته است

وی خطاب به فعالان قرآنی استان همدان گفت: نیازمند همفکری جامعه قرآنی استان برای ایجاد اتاق فکر برای ارتقای سطح کلاس های حفظ و برگزاری مسابقات هستیم.

مدیرکل اداره اوقاف همدان بیان کرد: جامعه قرآنی همواره باید به عنوان الگو و نماد در همه عرصه ها در جامعه مطرح باشند.

مسئول امور قرآنی اداره اوقاف همدان نیز گفت: چهلمین دوره مسابقات قرآن کریم در همدان آغاز شده است.

مجتبی جمالی سلطان گفت: امروز سه شنبه ۷۳ نفر از بانوان در رشته حفظ در بخش های پنج جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن به رقابت خواهند پرداخت.

مسئول امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان تاکید کرد: در روز چهارشنبه ۶۰ نفر از بانوان در رشته های قرائت، ترتیل و دعاخوانی دراین مسابقات حضور خواهند داشت.

وی درباره مسابقات برادران نیز گفت: ۵۰ نفر از آقایان در رشته حفظ و اذان در روز پنجشنبه و ۵۵ نفر در رشته های قرائت، ترتیل و دعاخوانی در روز جمعه به رقابت می پردازند.

کد مطلب 4047394

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