به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد کاروند پیش ازظهر سه شنبه در بازدید از مراسم چهلمین دوره مسابقات قرآنی، با تبریک دهه کرامت، گفت: این مسابقات سالی یک مرتبه توسط اداره اوقاف در رشته های مختلف برگزار می شود.

وی افزود: تمام تلاش ها برای متفاوت بودن سئوالات نسبت به سال های قبل انجام شده و پیشرفت خوبی در طرح سئوالات جدید و نو صورت گرفته است.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه همدان ایجاد ریاست اداره امور قرآنی برای نخستین بار در اداره اوقاف را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: تشکیل کارگروه حفظ مجازی در امامزاده عبدالله همدان، اتفاق خوبی است که برای ترویج و تشویق حافظان ایجاد شده است.

حجت الاسلام کاروند بیان کرد: ۱۰ نفر از حافظان قرآن به صورت تلفنی با مخاطبان قرآنی تماس گرفته و هرروز پیگیر حفظ قرآن خواهند بود.

وی عنوان کرد: در تلاشیم که این کارگروه برای فعالان قرآنی ملایر تشکیل شود.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان همدان عنوان کرد: در گذشته داوطلبان مربی گری حفظ و قرائت در دوره های ۱۰ روزه به قم رفته و آموزش می دیدند، اما با هماهنگی‌های اداره اوقاف مربیان از قم به همدان دعوت شده و داوطلبان در همدان آزمون داده و حکم مربیگری دریافت می کنند.

وی عنوان کرد: برگزاری کلاس های محله ای برای حفظ نوجوانان و جوانان یکی از برنامه های اداره اوقاف است که باید به جدیت پیگیری و تقویت شود.

حجت الاسلام کاروند افزود: از لحاظ کمیت جذب حافظان اقدامات خوبی صورت گرفته است

وی خطاب به فعالان قرآنی استان همدان گفت: نیازمند همفکری جامعه قرآنی استان برای ایجاد اتاق فکر برای ارتقای سطح کلاس های حفظ و برگزاری مسابقات هستیم.

مدیرکل اداره اوقاف همدان بیان کرد: جامعه قرآنی همواره باید به عنوان الگو و نماد در همه عرصه ها در جامعه مطرح باشند.

مسئول امور قرآنی اداره اوقاف همدان نیز گفت: چهلمین دوره مسابقات قرآن کریم در همدان آغاز شده است.

مجتبی جمالی سلطان گفت: امروز سه شنبه ۷۳ نفر از بانوان در رشته حفظ در بخش های پنج جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل قرآن به رقابت خواهند پرداخت.

مسئول امور قرآنی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان همدان تاکید کرد: در روز چهارشنبه ۶۰ نفر از بانوان در رشته های قرائت، ترتیل و دعاخوانی دراین مسابقات حضور خواهند داشت.

وی درباره مسابقات برادران نیز گفت: ۵۰ نفر از آقایان در رشته حفظ و اذان در روز پنجشنبه و ۵۵ نفر در رشته های قرائت، ترتیل و دعاخوانی در روز جمعه به رقابت می پردازند.