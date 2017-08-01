محمدسعید ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ستاد بازآفرینی شهری به منظور هم راستاسازی برنامه، منابع و ایجاد وحدت رویه در عملکرد دستگاه های مختلف دخیل در موضوع حاشیه نشینی، از سال ۹۴ تا کنون ۳۲ جلسه با ۳۳۵ مصوبه ملی برگزار کرده است.

وی درباره رفع مشکلات اجتماعی حاشیه نشینان در ستاد بازآفرینی افزود: در حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و کودکان ساکن در بافت های حاشیه ای، این ستاد ۴۱ میلیارد تومان در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داد؛ ضمن اینکه ستاد ملی بازآفرینی تفاهم نامه هایی نیز با صندوق کارآفرینی امید در خصوص توسعه کسب و کارهای خرد و با هدف توسعه اشتغال در مناطق حاشیه ای شهرها، به امضاء رسانده است.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری درباره همکاری این ستاد با قوه قضائیه در خصوص اجرای روش های پیشگیری از جرم در مناطق حاشیه ای ادامه داد: با همکاری معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، دستورالعمل احداث کمربند سبز در حاشیه شهرها در ۱۴ استان تهیه و ابلاغ شده که شامل استان های تهران، البرز، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان، سیستان و بلوچستان، کرمان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، هرمزگان، یزد و گلستان می شود.

وی تصریح کرد: همچنین در ۷ استان شامل سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، لرستان، خراسان شمالی، کرمانشاه، اردبیل و یزد نیز با همکاری قوه قضائیه، برنامه های پیشگیری از مهاجرت دسته جمعی تدوین شده است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی، به همکاری ستاد ملی بازآفرینی شهری و وزارت کشور اشاره و تصریح کرد: این ستاد ۱۰۰ میلیارد تومان برای تعریف محلات در اولویت که شامل ۵۰ محله در ۲۳ استان است را با تمرکز بر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی تخصیص داده است.

ایزدی، یکی دیگر از نیازهای اصلی مناطق حاشیه ای شهرها را کمبود آموزش دانست و گفت: برای رفع مشکلات آموزشی حاشیه نشینان، ستاد ملی بازآفرینی شهری، تفاهم نامه ای با وزارت آموزش و پرورش برای افزایش نرخ باسوادی در این مناطق با اولویت آموزش به کودکان بازمانده از تحصیل و همچنین ساخت مدارس جدید در ۵ استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، آذربایجان غربی و کرمان به عنوان استان های دارای بیشترین کودکان بازمانده از تحصیل، به امضا رسانده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از مهم ترین اقدامات ستاد ملی بازآفرینی شهری را همکاری با سازمان برنامه و بودجه عنوان و اظهار داشت: طی جلسات متعددی که با این سازمان داشتیم، مقرر شد از محل طرح های تملک دارایی های دولت، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان به منظور رفع محرومیت های مناطق حاشیه ای شهرها و سکونتگاه های غیر رسمی اختصاص یابد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران تأکید کرد: این شرکت از سال ۹۵ تا به حال در ۲۷۲ محله حاشیه ایِ ۸۳ شهر اقدامات اجرایی و کالبدی اعم از ساخت مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی، آسفالت معابر انجام داده که ۳۷۰ میلیارد تومان مجموع این اقدامات بوده است؛ عمده ردیف های بودجه ای این فعالیت ها شامل منابع عمومی و ردیف های ملی دستگاه های کشوری و برخی منابع مالی تعدادی از نهادهای استانی (۳۰ درصد) و مابقی (۷۰ درصد) از محل منابع شهرداری ها بوده است. ضمن اینکه پیرو تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر کاهش آسیب های اجتماعی، در حال تدوین و اجرای ۴۲۰ پروژه جدید با بودجه ای ۲۰۰ میلیارد تومانی هستیم.