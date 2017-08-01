کمبود بازرس کار از مشکلات در مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن غلامی پیش ازظهر سه شنبه در جلسه هم اندیشی روابط کار اظهار داشت: کار در حوزه روابط کار بدلیل تخصصی بودن بسیار سخت است و زحمات زیاد کارکنان این حوزه بر هیچکس پوشیده نیست.

وی افزود: حوزه بازرسی کار نیر یکی از بخش های بسیار مهم در سطح استان است و با توجه به نوع کار و شرح وظایف می تواند بسیار تأثیرگذار باشد که جا دارد با تلاش مضاعف در این حوزه کار شود.

غلامی ادامه داد: البته یکی از مشکلات بزرگ ما در این حوزه کمبود بازرس کار با توجه به وجود انبوهی از کارگاهها در سطح استان است که کار را برای ما کمی سخت کرده است.

مدیر روابط کار اداره کل با تأکید بر ضرورت توجه به بحث ایمنی کار در همه کارگاهها، خاطرنشان کرد؛ رعایت ایمنی کار در کارگاهها از ضروریات است زیرا با جان کارگران شریف سر و کار دارد و ارائه آموزش های لازم در این زمینه جهت پیشگیری و نظارت بر ایمنی برایمان بسیار مهم است و دائما در حال رصد این مهم هستیم.

وی تصریح کرد: در خصوص معادن نیز بازرسان کار با اطلاعات کامل باید در معادن حضور داشته باشند و با تخصصی ترین و فنی ترین حالت ممکن به بررسی وضعیت ایمنی معادن پرداخته و در ابلاغ، اخطار و اجرائیه ها کوچکترین تعارف جایز نیست.

غلامی بیان داشت: با عنایت به آغاز طرح بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاهها پیگیری و نظارت در این رابطه باید در دستور کار بازرسان عزیز قرار گیرد و اولویت بازرسان کار در شرایط غیر بحرانی باید بر بازرسی های ادواری متمرکز باشد.

سمانه نوری رئیس اداره بازرسی نیز در این جلسه به ارائه عملکرد، تجزیه تحلیل حوادث ناشی از کار در سال ۹۵پرداخته و با اشاره به اهمیت بازرسی کار و ضرورت اجرای قانون، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و طرح های مصوب در این حوزه، افزود: انجام بازرسی های دقیق، بموقع و پیگیرانه می تواند در بهبود شرایط محیط کار و پیشگیری از حوادث و آسیب های احتمالی موثر باشد.

در ادامه این جلسه رییس اداره بازرسی ضمن تأکید بر اجرای طرح های بازرسی هدفمند از کارگاههای پر خطر و مدل خودبازرسی درون کارگاهی، از سامانه جدید ثبت نام مسئولین ایمنی رونمایی و آموزش های مرتبط در این زمینه به بازرسان کار استان ارائه گردید.

شایان ذکر است در پایان این جلسه از بازرسان کار برتر در زمینه شناسایی اتباع غیر مجاز با اهدائ لوح تقدیر و هدیه توسط استانداری مازندران تجلیل شد.