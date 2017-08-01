ذخیره بیش از ۸۰ هزار نمونه در بانک خون بند ناف

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرتضی ضرابی مدیر شرکت فناوری بن یاخته های رویان امروز در نشست خبری که در این شرکت برگزار شد با اشاره به آخرین دستاوردهای بانک خون بند ناف و ارائه خدمات درمانی به بیماران غیر ایرانی خاطر نشان کرد: تاکنون از ۳۱ کشور به این مرکز مراجعه کرده اند تا بتوانند سلول های بنیادی خون بند ناف را ذخیره کنند.

ضرابی اظهار داشت: کشورهای عراق، عمان، افغانستان، اردن، سوریه، لبنان، امارات، کویت، چین، قطر، عربستان، پاکستان، فلسطین، تاجیکستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکیه، استرالیا، روسیه، هلند، ارمنستان، بحرین، کانادا، آمریکا، نیجریه، کنیا، قرقیزستان، گرجستان، سوئد، آلمان و تایلند از جمله کشورهایی بودند که به مرکز خون بند ناف برای دریافت خدمات مراجعه کردند.

مدیر شرکت فناوری بن یاخته های رویان با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مراجعین ما عرب زبان هستند، تصریح کرد: ما در شرکت بن یاخته های رویان شرایط را برای زوج های غیرایرانی فراهم کرده ایم.

وی با اشاره به تفاهم نامه ای برای راه اندازی دفاتر مرکز خون بند ناف گفت: تاکنون تفاهم نامه ای با کشورهای عراق، عمان، آذربایجان منعقد کرده ایم تا دفاتر خون بند ناف را در این کشورها داشته باشیم. اکنون در اربیل عراق دفتر خون بند ناف راه اندازی شده و فرایند آزمایشات در همان کشور انجام می شود و در نهایت ذخیره سلول بنیادی خون بند ناف متقاضی به ایران منتقل خواهد شد.

به گفته وی همچنین بنا داریم با کشورهای لبنان، بغداد و تاجیکستان تفاهم نامه ای منعقد کنیم تا دفاتر ذخیره خون بند ناف را در این کشورها داشته باشیم. این موضوع می تواند برای جذب بیماران تأثیر بسزایی داشته باشد.

ضرابی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۸۰ هزار نمونه در بانک خون بند ناف ذخیره شده است، خاطرنشان کرد: این ظرفیت ها در میان کشورهای همسایه بی نظیر است. تاکنون بیش از ۱۰۰ پیوند با نمونه های خون بندناف که عمدتا برای برادر یا خواهر مورد استفاده قرار می گیرد انجام شده است.

مدیر شرکت فناوری بن یاخته های رویان تأکید کرد: بانک خون بند ناف در ۲۸ استان کشور دفتر نمایندگی دارد و نمونه های آنها در تهران ذخیره می شود.

وی با بیان اینکه لازم است که دفاتر خون بند ناف در کشور وجود داشته باشد اظهار داشت: اگر قرار بود از کشورهای دیگر خون بند ناف تهیه کنیم بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار یورو هزینه داشت.

ضرابی با اشاره به یکی از اقدامات موفقیت آمیز در این شرکت اضافه کرد: اخیراً یک خانواده عراقی به ما مراجعه کرده تا علاوه بر انتقال جنین سالم با استفاده از سلول های بنیادی به مادر در راستای درمان فرزند مبتلا به تالاسمی اش اقدام کنیم؛ ان شاءالله بعد از تولد جنین می توانیم از خون بند ناف آن برای درمان فرزند اول استفاده کنیم.