وحید ضرغامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح هسته های فرهنگی جوان و بوستان های معرفت نوجوانان اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در این استان در حال برگزاری است.

وی افزود: همه ساله با شروع فصل تابستان دستگاه های عضو ستاد ساماندهی امور نوجوانان در استان براساس شرح وظایف دستگاهی خود اقدام به برگزاری و تشکیل پایگاه هایی در مراکز و مجامع مختلف درون سازمانی و برون سازمانی خود در حوزه جوانان می کنند.

کارشناس فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان کرد: این برنامه برای اقشار مختلف مردم اجرا خواهد شد و همه می توانند در آن شرکت کنند و در سال جاری ۲۰ بوستان معرفت برای نوجوان از سنین ۷ تا ۱۴ سال تشکیل شده است.

ضرغامی خاطر نشان ساخت: همچنین ۲۰ هسته فرهنگی نیز برای جوانان ۱۴ تا ۳۰ سال تدارک دیده شده است که شامل برنامه های متنوع فرهنگی است و تاکنون یک هزار نفر در این کلاس ها که برای اوقات فراغت نواجوانان و جوانان در نظر گرفته شده ثبت نام کرده اند.

وی ادامه داد: ۱۲ مبلغه و ۵۴ مبلغ روحانی اعزامی از استان قم در کنار روحانیون استان مرکزی در هسته های فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی فعالیت خواهد داشت.

کارشناس فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: اغلب برنامه های این بوستان ها در قالب برنامه های فرهنگی، اردویی، اعتقادی و اخلاقی انجام خواهد شد که روحانیون مستقر در این بوستان ها در طرح هجرت این کلاس ها را پوشش می دهند.

ضرغامی گفت: همچنین برگزاری گفتمان های اندیشه جوانان از دیگر برنامه های این بوستان ها است که در حال برگزاری است و در این گفتمان ها ۲۰ الی ۳۰ نفر حضور فعال و مستمر دارند.

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: پیاده روی در مناطق کوهستانی، دیدار با خانواده های معظم شهدا و برگزاری مراسم زیارت عاشورا هم از دیگر برنامه های این بوستان های فرهنگی برشمرده می شود و کلاس های این بوستان های فرهنگی تا پایان مرداد ماه سال جاری ادامه خواهند شد.