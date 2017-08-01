اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح برای احداث بزرگراه شهید شوشتری

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: در تهران ۶۰۰ پل و تقاطع غیرهمسطح وجود دارد که حدود ۳۶۰ دستگاه از پلها در بزرگراهها و تقاطعهای اصلی شهر احداث شده است.
وی افزود: پس از بررسیهایی که توسط کارشناسان صورت گرفت، مشخص شد از ۳۶۰ پل اصلی در تهران حدود ۵۰ پل نیازمند مرمت، بهسازی لرزهای و مقاوم سازی است.
جاوید در ادامه با بیان اینکه بهسازی این پلها در برنامه اجرایی شرکت یادمان سازه در سالهای ۹۵ و ۹۶ در بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران تعدادی از پلها لحاظ شد، عنوان کرد: در سال ۱۳۹۵ تعداد هشت پل مرمت شد و در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۲ پل در برنامه شرکت یادمان سازه در دستور کار قرار گرفت.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ادامه داد: چهارشنبه هفته گذشته در مراسمی که با حضور شهردار تهران برگزار شد، پنج دستگاه پل مرمت شده به بهره برداری رسید که مهمترین آنها پل تقاطع بزرگراه شهید چمران و ملاصدرا بود.
جاوید با اشاره به اینکه علاوه بر مرمت و مقاومسازی لرزهای، ارتفاع این پل نیز افزایش یافت، اذعان داشت: توسط جکهای هیدرولیک این پل دوهزار و ۵۰۰ تنی نیم متر ارتفاع یافت تا خودروهای سنگین بتوانند بدون برخورد با پل تردد کنند.
به گفته وی افزایش ارتفاع پل برای اولین بار در کشور صورت گرفت و مرمت سایر پلها و تقاطعهای غیرهمسطح نیز در برنامه شرکت یادمان سازه قرار دارد و تا امسال برای مرمت آنها اقدام خواهد شد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: مابقی پلها در سال ۹۷ در بودجه و برنامه یادمان سازه قرار دارند و مرمت این ۵۰ پل انشاءالله تا پایان برنامه پنج ساله دوم مصوبه شورای شهر تهران برای شهرداری تهران، انجام خواهد شد.
جاوید در ادامه در خصوص بزرگراه شهید شوشتری توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: بزرگراه شهید شوشتری که ادامه شرقی بزرگراه آزادگان، دولت آباد و شهید نجفی رستگار است به طول ۱۶ کیلومتر طراحی شده و طراحی آن به پایان رسیده است.
وی با بیان اینکه تجهیز کارگاه بزرگراه شهید شوشتری به پایان رسیده است، عنوان کرد: باتوجه به اینکه بخشی از این بزرگراه از املاک و پادگان های نظامی عبور میکند، از ستاد کل نیروهای مسلح مجوز اخذ شد و عملیات ژئوتکنیک به منظور آماده سازی برای عملیات اجرایی در این محور آغاز شد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران ادامه داد: بخشی از این بزرگراه نیز از پارک جنگلی سرخهحصار و مناطق طبیعی حفاظت شده آن عبور میکند که در حال تعامل با سازمان محیط زیست هستیم و بحث کارشناسی آن درحال پیگیری است.
جاوید با اشاره به اینکه سازمان فنی و عمرانی شهرداری تهران در دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشت، گفت: در ۱۲ سال گذشته در ادامه زحمات و خدماتی که در تاریخ بلدیه و شهرداری تهران در گذشته انجام شد، رشد زیرساختهای عمرانی و خدمات عمرانی تهران با جدیت بیشتری دنبال شد.
جاوید ادامه داد: شاخص های آماری کمی نشان میدهد تقریبا ۹۵ درصد از برنامه طرح توسعه شهری اعم از طرح جامع و طرح تفصیلی در خصوص زیرساخت های عمرانی از جمله بزرگراه ها، شبکه جمع آوری آبهای سطحی، تقاطع های غیرهمسطح و پلها و شبکه زیرسطحی تونلهای خودرویی محقق شده است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: اینها نشان دهنده توفیق نسبی مدیریت شهری در تحقق راهبردهای پروژه های بزرگ عمرانی شهر تهران است.
نظر شما