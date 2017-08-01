به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله شفیعی صبح سهشنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و روز خبرنگار اظهار داشت: ها و خبرنگاران در جامعه امروز نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند.
وی به اهمیت فعالیت خبرنگاران در انعکاس فعالیتهای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: در تحولات استانی و کشوری نیز شاهد نقشآفرین رسانهها هستیم و رسانهها باید به صورت ویژه مطالبات مردم را پیگیری کنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر با تاکید بر لزوم پیگیری موضوعاتی همچون پتروشیمی دشتستان، راهاهن بوشهر و . . . از سوی رسانهها، تاکید کرد: رسانههای استان بوشهر مطالبات مردم را به صورت ویژه پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه هماکنون فضای اجتماعی مطلوب نیست، تصریح کرد: ظلم به کودکان با آسیبهای اجتماعی، اعتیاد، طلاق، ازدواج، بیکاری و رعایت حقوق مردم در محیط اجتماعی و اداری از جمله چالشهایی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
شفیعی در ادامه با اشاره به فعالیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی از سال ۶۰ تاکنون، خاطرنشان کرد: فعالیتهای این شورا برای انسجام فعالیتها یک ضرورت است و در عرصههای مختلف شاهد نقشآفرینی شورا هستیم.
وی با بیان اینکه فعالیت شورای هماهنگی کم رنگ نشده و با گذر زمان ضرورت توجه وجودی آن بیشتر شده است، ادامه داد: حفظ روحیه انقلابی در میان مردم از اهداف شورای هماهنگی انقلاب اسلامی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: از اهداف بنیادین انقلاب اسلامی میتوان به روحیه عدالتطلبی، حمایت از محرومان جهان، صدور فرهنگ انقلاب در کنار مبارزه با اشغالگران و نفی سلطه اشاره کرد و برای تقویت این اهداف تلاش میکنیم.
وی با بیان اینکه تقویت روحیه انقلابیگری گامی اساسی برای حفظ این نظام و انقلاب است، گفت: شورای هماهنگی از اعتبارات دولتی بیبهره است و برنامهها با همکاری نهادهای انقلابی و دستگاههای اجرایی اجرا میشود.
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