به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد محسن ربانی ظهر سه‌شنبه در حاشیه افتتاحیه بیست و هشتمین مسابقات قرآنی منطقه یک کشور در جمع خبرنگاران حاضر شد و ضمن تقدیر از اداره کل زندان‌های استان البرز، اظهار کرد: هرسال مسابقات قرآنی ویژه زندانیان کشور دریکی از استان‌های کشور برگزارمی شود.

معاون فرهنگی و تربیتی سازمان زندان های کشور با اشاره به میزبانی خوب استان البرز گفت: در این مسابقات همه شرکت‌کنندگان برنده‌اند چراکه روی آوردن به قرآن موجب پیشرفت و تعالی می‌شود.

وی بابیان اینکه سیاست سازمان زندان‌ها سیاست اصلاحی و تربیتی است، افزود: این برنامه مهم در دستور کار قرارگرفته است و به‌طور مطلوب پیگیری می‌شود.

حجت‌الاسلام ربانی بابیان اینکه برنامه‌های سیاست اصلاحی و تربیتی زندان‌ها از سوی زندانیان مورد استقبال قرارگرفته است، گفت: در سال جاری برنامه‌های فراوانی در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های زندان‌ها در دستور کارداریم.

وی مسابقات قرآن را یکی از برنامه‌های سازمان زندان‌ها اعلام کرد و افزود: محافل انس با قرآن، کلاس‌های حفظ موضوعی و غیره از دیگر برنامه‌های سازمان زندان‌هاست که در دستور عملکرد زندان‌های سطح کشور قرار دارد.

حجت‌الاسلام ربانی خاطرنشان کرد: قرآن معجزه است و هرکس به قرآن روی آورد به راه راست هدایت می‌شود این مهم وظیفه دیگری تحت عنوان ترغیب زندانیان به آموختن قرآن را برای ما فراهم می‌کند.

به گفته معاون فرهنگی و تربیتی سازمان زندان های کشور طبق آمارهای اعلام‌شده بازگشت زندانیان حافظ قرآن به بزهکاری و جرم بسیار کمتر از دیگر زندانیان است.