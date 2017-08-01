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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۰۱

والیبال قهرمانی مردان آسیا - اندونزی

تیم والیبال امید ایران با شکست چین پنجم شد

تیم والیبال امید ایران با شکست چین پنجم شد

تیم والیبال امید ایران در آخرین روز مسابقات قهرمانی مردان آسیا با برتری برابر چین به عنوان پنجمی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، امید های ایران که برای دومین بار در این تورنمنت مقابل شاگردان لوزانو صف آرایی کردند موفق شدند ۳ بر یک به پبروزی برسند.

شاگردان سیچلو در ست اول ۲۵ بر ۱۵ مغلوب شدند اما در ۳ ست بعدی با امتیازات ۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۱ پیروز شدند.

ایران با این پیروزی در جایگاه پنجم آسیا قرار گرفت. جایگاهی که سال ها بود از آن عبور کرده و دیگر آرزوی ایستادن بر این رتبه و بردن یک ست از تیم های قدرتمند آسیا را نداشتیم.

نوزدهمین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا از دوم مرداد ماه به میزبانی کشور اندونزی آغاز شده بود. تیم ملی والیبال زیر ۲۳ سال کشورمان به نمایندگی از ایران در این مسابقات حضور پیدا کرد.

کد مطلب 4047465
رضا خسروي

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