۱۲۰ حلقه چاه در فارس از مدار خارج شد/ مردم ۲۰ درصد صرفه جویی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی قلندری ضمن تأکید بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب به دلیل استمرار خشکسالی های سنواتی و وجود کم آبی در استان خواستار ۲۰ درصد صرفه جویی در مصرف آب توسط مشترکین شد.

وی با اشاره با اینکه استان فارس در ردیف استان هایی از کشور است که دارای تنش آبی می باشد، اظهار داشت: خشکسالی های پی در پی ، برداشت های بی رویه از منابع آب ، مصرف بی رویه و تغییر اقلیم از عمده عواملی بوده اند که به تشدید این بحران کمک کرده است.

مدیرعامل شرکت آبفای فارس با تأکید بر لزوم اتخاذ راهکارهای مدیریت مصرف آب خواستار ۲۰ درصد صرفه جویی در مصرف آب توسط مشترکین شد و ادامه داد: متأسفانه به دلیل خشکسالی های متوالی در سال های گذشته ، منابع آب استان در بیشتر مناطق از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست به طوریکه در سنوات اخیر ۱۲۰ حلقه از چاههای آب شرب در شهرهای استان از مدار خارج شدند.از طرفی عمق چاه های آب شرب در برخی نقاط استان به ۴۰۰ الی ۴۵۰ متر نیز رسیده است و این خود دلیل واضحی بر وجود بحران کم آبی در استان است که بی تردید به منظور مدیریت بحران ، مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است.

قلندری در ادامه با اشاره به غیر استاندارد بودن مصارف آب شرب در استان فارس اظهار داشت: میانگین مصرف هر شهروند در استان فارس در سال گذشته۱۹۶ لیتر در شبانه روز بوده است که در سال جدید با رشد ۴ درصدی به ۲۰۳ لیتر در شبانه روز هم رسیده است. .این در صورتی است که میانگین مصرف استاندارد هر فرد ۱۵۰ لیتر در شبانه روز است که این میزان در مواقع خشکسالی به ۱۰۵ لیتر و در مواقع بحران آب به ۵۰ الی ۷۵ لیتر در شبانه روز می رسد. متاسفانه مصرف آب یک شهروند در استان فارس در حال حاضر ۱.۵ برابر مصرف استاندارد، ۲ برابر میانگین مصرف در زمان خشکسالی و ۴ برابر میانگین مصرف در مواقع بحرانی می باشد.

قلندری در این گفتگو ضمن بیان این مطلب که مهمترین اقدامی که تاثیر بحران کم آبی را به حداقل می رساند مدیریت مصرف و تقاضا می باشد بیان داشت: توصیه ما به شهروندان این است که با مشارکت در مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب ، ما را در جهت خدمت رسانی مطلوب یاری رسانند. در همین خصوص با ۱۰درصد صرفه جویی در بخش کشاورزی ۲ برابر مصارف بخش های شرب و صنعت می توانیم آب شرب ذخیره کنیم.در بیانی دیگر اگر هر مشترک ۲۰ درصد صرفه جویی کند، یعنی هر خانوار ۵۰ لیتر و هر فرد ۱۲ لیتر در شبانه روز در مصرف آب صرفه جویی کند، ۱۰ هزار مترمکعب آب در شبانه روز ذخیره خواهد شد که در این صورت تابستانی بدون بحران را در سپری خواهیم کرد و قادر خواهیم بود خدمات مطلوبی به شهروندان ارائه دهیم.