ریشه بسیاری از بحران ها ناشی از ضعف مدیریت انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی شامگاه سه شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان قروه بر حساسیت این موضوع و دارا بودن علم و تجربه کافی مدیران تأکید کرد و اظهار داشت: باتوجه به اینکه کشور ایران یک منطقه بحران خیز است باید مقوله پیشگیری در اولویت کار قرار گیرد.

به گفته وی هر بحرانی که اتفاق می افتد پیشگیری خاص خود را دارد و باید دانست که در ریشه یابی بحران ها، اصلی ترین معضل به مدیریت انسانی باز می گردد.

کولانی با بیان اینکه پیشگیری و پیش بینی نکردن بحران باعث آسیب است، تصریح کرد: در امر پیشگیری در هر زمینه ای نیازمند فرهنگ سازی و تقویت آن میان مردم آن هم به گونه ای مستمر و پایدار هستیم.

وی رفتار صحیح در هنگام بروز بحران را مهم دانست و از خسارات جبران ناپذیر مدیریت نادرست در این زمینه گفت و افزود: آگاهی به موضوع در قبل، حین و بعد از بحران باید پس زمینه ذهن مدیران و مسئولان باشد تا بتوان استانداردهای کنترل در مدیریت بحران را اجرا کرد.

کولانی در ادامه به مدیریت صحیح در حل بحران آب منطقه اشاره کرد و خواستار تعامل و همکاری و اطلاع رسانی دقیق در این زمینه شد.