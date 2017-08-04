جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی رقابتی نشد/ انتشار فراخوان در مرداد

امیر مردانه دبیر دومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازه ترین فعالیت های انجام گرفته در دبیرخانه این رویداد موسیقایی نوپا توضیح داد: طی روزهای آینده جلسات نهایی شورای سیاستگذاری جشنواره برای انتشار فراخوان دوره دوم برگزار می شود و ما نسبت به انتشار فراخوان تا روزهای پایانی مرداد ماه اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های انجام گرفته بخش پژوهشی نیز به این دوره از جشنواره اضافه شد که این تصمیم در راستای اهمیت ویژه ای است که برای حوزه پژوهش قائلیم و بر این باوریم ایجاد چنین فضایی می تواند در کنار اجرای آثار موسیقایی، مکمل بسیار خوبی برای ارتقای سطح کیفی این رویداد باشد. از سوی دیگر ما برای تغییر در روند اجراهای جشنواره نیز دست به تغییرات قابل ملاحظه ای زدیم که به زودی جزئیات آن برای دوستداران موسیقی اطلاع رسانی می شود.

دبیر دومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی درباره تعیین تکلیف موضوع رقابتی شدن جشنواره در شورای سیاستگذاری عنوان کرد: همان طور که در دوره قبلی جشنواره اشاره کرده بودم تلاش داشتیم که بخش رقابتی را به این دوره اضافه کنیم اما با توجه به اینکه وجود چنین بخشی در جشنواره نوپایی چون جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی نیازمند سازماندهی ویژه ای است و ما باید در ابتدا ساختار جشنواره را تقویت کنیم بنابراین تصمیم گرفتیم تا بعد از مستحکم شدن این مکانیزم نسبت به برگزاری بخش رقابتی اقدام کنیم به همین جهت دومین دوره جشنواره نیز به صورت غیر رقابتی برگزار می شود اما امیدوارم فضای ایجاد شده بستری برای برگزاری یک بخش قدرتمند رقابتی باشد.

مردانه در پایان گفت: دومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایران از ۱۷ تا ۲۴ آذر ماه با حضور تعدادی از گروه ها و هنرمندان مطرح موسیقی کشورمان میزبان علاقه مندان موسیقی ایرانی است.

اولین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی از نوزدهم تا بیست و چهارم آذرماه سال گذشته به دبیری امیر مردانه در تالار رودکی و فرهنگسرای بهمن تهران با حضور هنرمندان و گروه‌های فعال در حوزه موسیقی ایرانی برگزار شد.