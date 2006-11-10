شورای عالی استان ها مخالفتی با تاسیس بانک شهرداری ها ندارد

به گزارش خبرنگار مهر ، رئیس شورای عالی استان ها در سی ‌و پنجمین جلسه شورای عالی استان ها با اشاره به لزوم تاسیس بانک شهرداری ها ، خاطر نشان ساخت: شورای عالی استان ها با تشکیل بانک شهرداری ها هیچ مخالفتی ندارد.

مهندس مهدی چمران با اشاره به قانون تجمیع عوارض که در حال حاضر با قانون مالیات بر ارزش افزوده ، دگرگون شده است ، افزود: مقدمات این قانون در صورت تکمیل از سال 88 برای اجرا آماده می ‌شود و شورای عالی استان ها باید هرچه سریع تر این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد تا در 3 سال باقیمانده از نتایج این اصلاح برخوردار شود.

وی ، مطالبات دولت از شهرداری ها و شهرداری ‌ها از دولت را موضوعی قدیمی دانست و گفت: طولانی شدن تنظیم مستندات و نیز تداخل زمان تغییر در مدیریت شهرداری از دلایل این تاخیر بوده است.

رئیس شورای عالی استان ها در ادامه گفت: پیشنهاد ما پرداخت 200 میلیارد تومان طلب فقط برای شهرداری تهران بود اما دولت برای کل شهرداری ها 50 میلیارد تومان پرداخت بدهی در نظر گرفته است.

چمران از اعضای شورای عالی استان ها خواست تا هرچه سریع تر مستندات مطالبات شهرداری ‌ها را تهیه و به شوراها اعلام کنند تا برآورد طلب همه شهرداری ‌ها از دولت به دست آید.

وی تصریح کرد: چنانچه این مطالبات در بودجه سال 86 از سوی سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی گنجانده و در دولت نیز بررسی شود و پس از آن در مجلس به تصویب برسد شوراها می ‌توانند به دریافت این مطالبات امیدوار باشند و راه مناسبی برای بودجه شهرداری ‌ها به دست آورند.

چمران با اشاره به موضوع مدیریت زمین و اختلاف در مورد آن گفت: واگذاری مدیریت زمین ها به استانداری ، وزارت کشور ،‌ مسکن یا منابع طبیعی هیچ فرقی نمی ‌کند. ‌اگر زمین شهری است باید مدیریت آن در اختیار شهرداری ها باشد تا مدیران شهری تکلیف خود را بدانند و نیازشان را تامین کنند.

وی با اشاره به مشکل عمده ناشی از کمبود زمین برای احیاء بافت‌ های فرسوده و احداث بزرگراه‌ ها اظهار داشت: برای مثال هزینه احداث یک بلوار کوچک در اتوبان شهید اندرزگو 55 میلیارد تومان است ، در حالی که 50 میلیارد تومان آن فقط صرف تملک زمین ‌های آن منطقه شد.

به گفته رئیس شورای عالی استان ها ، اگر شهرداری در شهرها به خصوص مناطقی که بافت فرسوده بیشتری دارد ، زمین کافی داشته باشد ، مدیریت شهری سامان می ‌یابد.

چمران در ادامه این نشست که با حضور مدیرکل امور شوراهای وزارت کشور برگزار شد ، افزود:‌ شوارها هیچ رسانه و تریبونی برای تبلیغ ندارند و در عین حال یک هفته زمان مناسبی برای تبلیغات شوراها نیست.

وی ادامه داد: حتی یک ماه زمان تبلیغات برای شوراهای شهر 8 میلیونی تهران نیز کم است و نامزدهای شوراها اگر صبح تا شب هم در شهر رفت و آمد کنند باز هم نمی ‌توانند تبلیغات و گفتگوهای مناسبی با مردم داشته باشند.

چمران ارتباط مدیران و مسؤولان دولتی با شوراها را بسیار مهم دانست و افزود: اعضای شوراها را می ‌توان با آموزش آگاه کرد اما بسیاری از مدیران دولتی هنوز با شوراها و جایگاه‌ های آنها ناآشنا هستند و شوراها را کارمند وزارت کشور می ‌دانند.

وی افزود: شوراها اصراری بر حضور افراد بی ‌صلاحیت ندارند و باید افراد صالح و پاک به آن راه یابند اما در عین حال نباید به افراد ظلم و با آنان غیر منصفانه برخورد شود ، زیرا این گونه برخوردها تبعات منفی خواهد داشت.