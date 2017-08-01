به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی گفت: برای امسال چهار مرحله سبد غذایی تعریف کرده ایم که مرحله اول، پرداخت شده است.
وی ادامه داد: شناسایی زنان و کودکان نیازمند و دچار سوء تغذیه را ادامه میدهیم و این امر بیشتر در مناطق محروم دنبال میشود؛ همچنین بر اساس این برنامه، به ازای هر خانواده مبالغی در قالب کارت اعتباری پرداخت میشد که قصد داریم با سازمان برنامه و بودجه چانهزنی کنیم تا این مبلغ افزایش یابد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: نظام اداره صندوقهای بازنشستگی با دستور رئیس جمهور در حال تدوین است؛ طرح اولیه آن آماده شده و در حال نهایی شدن است و باید به سمتی برویم که سرمایهگذاریهای با بازده بیشتر داشته باشیم و از بنگاه داری های کوچک خارج شویم.
وی ادامه داد: در سال جاری به ۳۰۰ هزار بازنشسته مبلغ ۴ میلیون تومان وام ضروری پرداخت میکنیم که اعتبار تخصیصی برای این منظور ۱۲۰۰ میلیارد تومان است.
ربیعی با بیان اینکه روند فروش سهام شرکتهای سودآور را ادامه میدهیم گفت: قصد داریم به این سمت برویم که مطالبات دولت را در قالب سهامهای غیرمدیریتی یا اوراق دریافت کنیم و دیگر تهاتر شرکتها را نپذیریم. این طرح قطعا سود بیشتری برای بازنشستهها دارد.
وی از بازگشت هزار میلیارد تومان داراییهای به یغمای رفته صندوق بازنشستگی خبر داد و گفت: بیشتر این داراییها در قالب ملک و زمین بوده است.
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