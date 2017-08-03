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۱۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۳

سیروس همتی به مهر گفت:

ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی در «فیش آباد»/ از جامعه سفارش گرفتم

ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی در «فیش آباد»/ از جامعه سفارش گرفتم

سیروس همتی با اشاره به نمایشنامه خوانی «فیش آباد» در پلاتو اجرای تئاتر شهر عنوان کرد که این اثر نمایشی به سفارش مردم جامعه درباره فیش های حقوقی نجومی نوشته شده است.

سیروس همتی نویسنده و کارگردان تئاتر که این روزها نمایشنامه «فیش آباد» را در پلاتو اجرای تئاتر شهر نمایشنامه خوانی می کند در این باره به خبرنگار مهر گفت: «فیش آباد» نمایشنامه ای سفارشی است. البته من از سازمان یا شخص خاصی سفارش نگرفتم بلکه از طرف جامعه و روزگاری که در آن زندگی می کنیم سفارش گرفته ام.

وی ادامه داد: من ۲۶ سال است که دبیر ریاضی هستم و فیش حقوقی ام ۱۰۰ برابر کمتر از یک نفر دیگری است که نصف سن من را هم ندارد. اتفاقات چند وقت اخیری که در جامعه رخ داد من را وادار کرد که نمایشنامه ای در نقد و تحلیل فیش های حقوقی نجوفی بنویسم. از آنجا که مطرح کردن مستقیم چنین مسایلی بازخورد منفی دارد، تصمیم گرفتم نمایشنامه را کمی تا قسمتی طنز بگیرم تا به صورت غیر مستقیم بتوانم تاثیر بیشتری بگذارم. در واقع این نمایش ظاهرا موجب خنده مخاطب می شود اما آنها در باطن با اثری گروتسک و مینیمال روبرو خواهند شد.

این بازیگر و کارگردان درباره داستان نمایش عنوان کرد: این نمایشنامه درباره اشتباه کوچکی است که در پرداخت حقوق یک فرد پیش می آید. داستان از این قرار است که ۲۴۸ میلیون حقوق ماهانه یک مدیر به حساب شخص دیگری ریخته می شود و داستان نمایش ممانعت این فرد در پس دادن این پول را به تصویر می‌کشد.

همتی درباره نمایشنامه خوانی «فیش آباد» توضیح داد: در نمایشنامه خوانی روح اثر و روح ادبیات موجود در اثر بیشتر مشخص می شود. به همین جهت من پیشنهاد نمایشنامه خوانی این اثر نمایشی را به مدیریت تئاتر شهر دادم که خوشبختانه پذیرفته شد. این نمایشنامه در مجموعه «سه سه» توسط نشر نیستان منتشر شده است و قرار بر این شد که برای افتتاح این مجموعه بخشی از نمایشنامه «فیش آباد» در این مراسم که در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد، نمایشنامه خوانی شود.

این بازیگر تئاتر و تلویزیون متذکر شد: بازخورد خوانش بخشی از نمایشنامه در آن مراسم آنقدر مثبت بود که من تصمیم گرفتم این اثر را به صورت کامل نمایشنامه خوانی کنم. در تمرین هایی که برای نمایشنامه خوانی این اثر داشتیم کار شکل بهتری پیدا کرده است چون بازیگران با خوانش متن با خودشان ایده های تازه ای آورده اند. در همین راستا یک صحنه نیز که در نمایشنامه نیست به کار اضافه شده است و اگر قرار باشد نمایشنامه به چاپ دوم برسد از ناشر درخواست خواهم کرد این نسخه را چاپ کند.

وی درباره زمان اجرای این نمایشنامه خوانی گفت: این نمایشنامه روز های ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ مرداد ماه در پلاتو اجرای مجموعه تئاتر شهر نمایشنامه خوانی می شود. نقش های این نمایشنامه نیز توسط ندا مقصودی، سروش طاهری، مانلی حسین پور، شهرام مسعودی، محیا علیزاده، فریدون محرابی و خودم خوانش خواهند شد.

کارگردان نمایش «صبح بخیر» در پایان صحبت هایش درباره اجرای عمومی این اثر نمایشی بیان کرد: اگر انعکاس این سه اجرای نمایشنامه خوانی خوب باشد قطعا کار را برای اجرای عمومی آماده خواهم کرد. البته ترجیحم این است که نمایش در جشنواره تئاتر فجر حضور یابد به همین سبب از فرهاد مهندس پور دبیر جشنواره دعوت کردم به دیدن کار بیاید.

این اجرای نمایشنامه خوانی در سه روز از ۱۱ تا ۱۳ مرداد در ساعت ۲۰:۳۰ میزبان مخاطبان خواهد بود.

کد مطلب 4047582
آروین موذن زاده

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    نظرات

    • تماشاگر IR ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
      0 0
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      مردم ما چقدر ساده هستند یک بازیگر فیلم در یک فیلم که6ماه هم طول نمیکشد چند صد میلیون میگیرد بعد مردم از این طیف نمایش انتقادی نجومی بگیران راطلب میکنند مدیرانی که متوسط میانگین حقوق آنان50میلیون
    • تماشاگر IR ۱۵:۴۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      نمیشود آن هم با آن مسیولیت365روزه با تمام عواقب بعد از اتمام مسئولیت.حالا شما برآورد کنید و تناسب بگیرید کدام یک نجومی بگیر هستند فیلمهای پر فروش کم محتوای گیشه ای یا مدیرانی که بعضی مسیولیت چند هزار
    • تماشاگر IR ۱۵:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      نیرو به دوش انان است البته اجحاف در هر جایی حرام است و باید جلوگیری شود اما عده‌ای از مدیران که دریافتی آنان به طور قانونی به حساب آنان ریخته شده بود بیشتر از روی حسادت کاردانی و سیاسی کاری با انان
    • تناشاگر IR ۱۵:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      آنان برخورد شد در کشوری که می خواهد به توسعه برسد داشتن مدیری مجرب از سرمایه های آن کشور است با این هجمه اگر من به عنوان یک مدیر تواناییتوانایی گرداندن یک مجموعه را با چند صد پرسنل داشته باشم سعی
    • تماشاگر IR ۱۵:۵۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سعی می کنم طوری آن موسسه ادامه داشته باشد تا فقط حد اقل حقوق را جبران نماید چرا که با فعالیت ضربتی و بدست آوردن سود و دریافتی کنتراتی ممکن است به من برچسب نجومی بگیر بچسبد پس چرا تلاش و فداکاری کنم
    • تماشاگر IR ۱۶:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      در حالیکه اینطور نباید باشد اگر یک مدیر توانست چند صد نیرو را حفظ کند و واحد مربوطه را توسعه دهد نیروی جدیدی نیز جذب کند و با ایجاد انگیزه در کارکنان محصول یا خدمات استاندارد هم ارایه دهد و برای هر یک
    • تماشاگر IR ۱۶:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      هریک از فعالیتهای خود و کارکنانش پاداش در نظر گرفته شود هیچگاه مجموع دریافتی پایان سال او را با واحد های مشابه بدون راندمان مثبت مقایسه نمیکنند و او را به خاک سیاه نمی نشانند بلکه او را به عنوان
    • تماشاگر IR ۱۶:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      عنوان مدل موفق تبلیغ میکنند چون توانسته در این برهه از زمان که مملکت با بحران تحریم روبروست واحد خود را سرپا نگهدارد امروزه دنیا برای مدیری که بتواند مشکل درست نکند و گلیم خود را در این اشفته بازار
    • تماشاگر IR ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      از آب بکشد باید خدا را هم شکر کرد. نتیجه:مدیر و مدیران را از گردونه با ابزارهای سیاسی-هنری-مطبوعاتی وایجاد موج ضد زیاده خواری خارج میکنیم بعد واحد را به مدیران بدون انگیزه کم تجربه و بعضا کم سواد
    • تماشاگر IR ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۲
      0 0
      پاسخ
      میسپاریم و کارگر یا کارمند آن در نتیجه راندمان ضعیف بیکار و تعدیل یا در کل تعطیل می شود بعد باید بنشینیم یک طرح تراژیک برای همان نیروهای تعدیل شده بنویسیم . قضاوت با شما.

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