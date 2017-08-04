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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۳

با ابلاغ بخشنامه ای تعیین شد؛

نحوه صدور گواهی تحصیلی برای ارائه به سفارتخانه ها در دانشگاه آزاد

نحوه صدور گواهی تحصیلی برای ارائه به سفارتخانه ها در دانشگاه آزاد

نحوه صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای ارائه به سفارتخانه ها در دانشگاه آزاد طی بخشنامه ای ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی معاون آموزشی دانشگاه آزاد بخشنامه نحوه صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای ارائه به سفارتخانه ها در این دانشگاه را به دبیران هیات امنای استانی دانشگاه ابلاغ کرد.

باتوجه به نامه معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه کشور، واحدها و مراکز تابعه دانشگاه آزاد باید از صدور گواهی اشتغال به تحصیل و ریز نمرات دانشجویان و همچنین اشتغال به کار اعضای هیات علمی برای ارائه به سفارت خانه ها خوداری کنند.

همچنین در صورت درخواست متقاضیان، گواهی های مربوطه صرفا با عنوان «وزارت امور خارجه» صادر و برای تایید به سازمان مرکزی دانشگاه باید ارسال شود.

کد مطلب 4047632

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