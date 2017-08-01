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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۳۲

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۱۴ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

۱۴ هزار شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد

شهرکرد - استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۴ هزار و ۳۰۰ شغل در چهارمحال و بختیاری ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی در دیدار با رئیس کمیته امداد امام خمینی کشور اظهار داشت: در راستای ایجاد شغل برای ۹۷۰ هزار نفر اعتباری بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی با سود ۱۱ درصد اختصاص داده شده و سهم استان ۸۴۲ میلیارد تومان می‌باشد.

وی در ادامه گفت: نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری ۲۰.۲ درصد و نرخ مشارکت ۴۰ درصد می‌باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در سال گذشته ۱۴ هزار و ۳۰۰ شغل ایجاد شد و این در حالی است که میزان مشارکت ۳۳ هزار و ۵۰۰ نفر بوده است.

سلیمانی دشتکی افزود: ۱.۵ میلیارد دلار اعتبار در صندوق توسعه روستایی در کشور به تصویب رسیده که چهارمحال و بختیاری ۱۰۰ میلیارد تومان سهم دارد.

کد مطلب 4047663

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