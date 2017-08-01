جزئیات قیمت مسکن محرومان/واگذاری ۲هزار واحد تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مسعود حسنوند گفت: تاکنون خیرین مسکن ساز استان تهران، برای محرومین ۱۲۰۰ واحد مسکن ساختند و تا پایان سال ۸۰۰ واحد دیگر هم می‌سازند.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان تهران افزود: علاوه بر صفادشت، در فیروزکوه ۳۸۴ واحد درحال ساخت داریم که تا پایان سال تحویل می‌شود و در شهرستان صفادشت نیز ۱۴ هزار واحد ساخته شده که ۲ هزار واحد آن مربوط به خیرین مسکن ساز است.

وی ادامه داد: متقاضیانی که در سالهای گذشته هزینه ساخت را پرداخت و دفترچه اقساط را دریافت کردند، هیچ گونه افزایش قیمتی شامل حال آن‌ها نمی‌شود و برای متقاضیان سال ۹۵ و ۹۶ که که هنوز مبلغ خود را کامل نکردند، هزینه محوطه سازی از جمله آسفالت، محوطه سازی، آب، برق به هزینه ساخت هم افزوده می‌شود. اقشارکم درآمد که توان مالی برای تامین مسکن مناسب را ندارند با همکاری سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن شناسایی می‌شوند.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز با اشاره به اینکه هیچ متقاضی وجود ندارد که بدلیل عدم توان مالی واحد را به آنها تحویل نداده باشیم، ادامه داد: آورده متقاضیان ۱۰ میلیون تومان است و کمیته بررسی به وضعیت افراد رسیدگی می‌کنند که در صورت مشکل از سایر منابع هزینه‌ها تامین می‌شود و اگر توان پرداخت اقساط آن را هم نداشته باشند مبلغ را دریافت نمی‌کنیم.

حسنوند گفت: نرخ سود تسهیلات واحدها ۴ درصد است و متقاضیان ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت خانه را پرداخت می‌کنند و برای نمونه یک واحد ۸۰ متری به مبلغ ۵۰ میلیون تومان واگذار می‌شود که ۳۰ میلیون تومان ان با تسهیلات تامین می‌شود و ۲۰ میلیون تومان را هم متقاضی به صورت نقدی پرداخت می‌کند.

وی با اشاره به مشکلاتی که در واحدهای مسکن مهر صفادشت وجود دارد، گفت:: ۱۲ هزار از واحدهایی که دچار افزایش قیمت یا عدم تحویل بموقع شدند دست تعاونی‌های مختلف است و تن‌ها ۲ هزار واحد را خیرین مسکن ساز اقدام به ساخت کردند و بدون افزایش قیمت، تحویل متقاضیان داده است.

حسنوند تاکید کرد: انجمن خیرین کمک برای خانه دار شدن می‌کند و افزایش قیمتی ندارد. زیرا در صفادشت قیمت‌ها متفاوت است و خیرین واحدها را با قیمت پایثین‌تر به فروش می‌رسانند.