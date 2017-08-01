به گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی در شورای l مبارزه با مواد مخدر استان البرز که ظهر سهشنبه برگزار شد، با تأکید بر اینکه مبارزه با مواد مخدر عزم همگانی میطلبد، اظهار کرد: درصدد اجرای طرحهای مؤثر ملی در حوزه آسیبهای اجتماعی بهصورت پایلوت در استان هستیم.
وی بابیان اینکه سولههای اسکان کارتنخوابها در کرج باید در اسرع وقت تجهیز و آماده بهرهبرداری شود، افزود: بهرهبرداری از سوله واگذارشده برای پالایش معتادان و متکدیان ضروری است.
حقیقی با تأکید بر اینکه با توجه به شرایط موجود از مسئولان ذیربط انتظار میرود طی کوتاهترین زمان ممکن سولههای ایجادشده برای این امر را تجهیز کرده و تحویل دهد، تصریح کرد: باید طرحها و برنامههای مصوب در این جلسات مورد ارزیابی و بررسی دقیق و کارشناسی قرار گیرد چراکه در این حوزه خاص اجرایی و عملیاتی شدن برنامهها و میزان تأثیرگذاری آنها در جامعه بسیار حائز اهمیت است.
حقیقی آموزش با تأکید بر لزوم استفاده از فضای مجازی برای آموزش نوجوانان و جوانان، خاطرنشان کرد: ارائه آموزشهای لازم در خصوص فضای مجازی برای کاربران که عمدتاً جوانان و نوجوانان هستند، الزامی است.
وی بابیان اینکه باید از ظرفیتهای موجود سمنها در این خصوص بهرهبرداری کرد، افزود: فعالیت سمنها تأثیر بسزایی در امر فرهنگسازی و ایجاد بستر اجتماعی مناسب در این رابطه دارد.
معاون استاندار اضافه کرد: با توجه به تأثیر سازمانهای مردمنهاد، همکاریهای لازم با متقاضیان برای دریافت مجوزهای لازم صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به عملکرد برخی مؤسسات در حوزه پیشگیری از مواد مخدر، گفت: روند فعالیت این مؤسسات باید مورد نظارت و بررسی ویژه قرار گیرد چراکه اگر اقدامات غیر مرتبطی از سوی افراد نامشخص در قالب این مؤسسات صورت گیرد عواقبی در بر خواهد داشت.
وی عنوان کرد: موضوع مبارزه با مواد مخدر در انحصار تنها چند نهاد نیست بلکه تکتک آحاد جامعه و مسئولان در این رابطه باید اهتمامی ویژه داشته باشند.
حقیقی خاطرنشان کرد: اعتباراتی که در حوزه مبارزه با مواد مخدر به دستگاهها طی سالهای ۹۴ و ۹۵ مصوب شده باید احصا شده و روند هزینه و تخصیص آنها موردبررسی قرار گیرد همچنین ارائه برنامههای سال ۹۶ نیز ضرورت دارد.
وی با اشاره به منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص پیشگیری از پنج آسیب اجتماعی، گفت: در این خصوص باید طرح مؤثر و کاربردی تهیه و تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود، بطوریکه علاوه بر پوشش اهداف بلندمدت، در کوتاهمدت نیز تأثیرگذار باشد.
نظر شما