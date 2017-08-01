کشته شدن دو نظای ترکیه توسط گروه تروریستی «پ ک ک»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دو نظامی ترکیه از جمله یک نظامی ارشد این کشور بر اثر انفجار بمب کار گذاشته شده توسط گروه تروریستی «پ ک ک» در استان دیاربکر واقع در جنوب ترکیه کشته شدند.

به گفته رسانه های ترکیه این بمب در یک بزرگراه واقع میان دو منطقه «لیس» و «کالپ» این استان منفجر شده است.

همچنین گفته می شود یک تن از نظامیان ترکیه نیز در این حمله تروریستی زخمی شده است.

لازم به ذکر است پیشتر در تاریخ ۱۷ جولای نیز ۱۷ نظامی ترکیه بر اثر انفجار بمبی مشابه در یکی از جاده های استان حکاری ترکیه جان خود را از دست دادند.

ترکیه تاکنون بارها از آمریکا خواسته تا دست از حمایت گروه های کرد جدایی طلب و مخالف دولت این کشور در سوریه و در نزدیکی مرز با ترکیه برداشته و آنها را در فهرست گروه های تروریستی قرار دهد، درخواستی که آمریکا بارها با آن مخالفت کرده است.