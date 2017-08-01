خرید گندم مازاد کشاورزان فارس به ۹۰۰ هزار تن خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس احمد دهقان، گفت: : تا کنون بیش از ۸۷۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان استان فارس خریداری شده است و برداشت در مناطق شمالی استان فارس ادامه دارد و ۵ هزار هکتار از اراضی گندم هنوز برداشت نشده است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می کنیم که تا پایان سال زراعی جاری، حجم خرید گندم از کشاورزان در فارس به بیش از ۹۰۰ هزار تن افزایش یابد.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی فارس افزود: در سال زراعی ۹۶-۹۵ علیرغم مناسب نبودن پراکنش بارندگی، امیدواریم با توجه به برنامه ریزی انجام شده و رعایت نکات فنی نظیر رعایت تاریخ کاشت، استفاده از بذور گواهی شده، استفاده از بذر کارها، اجرای طرح‌های امید و پارسل بندی و نظارت کارشناسان در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت شاهد پایداری تولید باشیم .

دهقان در ادامه سخنان خود به تولید بذر گندم در استان فارس اشاره و اضافه کرد: تا کنون بیش از ۴۶ هزار تن گندم بذری از کشاورزان در فارس خریداری شده که با برنامه ریزی انجام شده، بر اساس نیاز بذری شهرستان‌ها این بذور برای کشت سال زراعی آتی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد .

وی رشد ۶ برابری تولید کلزا و سایر دانه‌های روغنی در فارس را ناشی از حمایت‌های ویژه جهادکشاورزی استان دانست و گفت: تا کنون بیش از ۱۵ هزار و ۳۰۰ تن کلزا خریداری شده است و فرآیند خرید این محصول همچنان ادامه دارد.

مدیر زراعت جهادکشاورزی فارس همچنین به توسعه کشت گلرنگ در استان فارس اشاره و خاطرنشان کرد: استان فارس تنها استانی است که تاکنون بیش از ۷۰۰۰ تن گلرنگ در آن خریداری و در سامانه ثبت شده است.