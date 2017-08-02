رفع مشکلات روادید ایران و چین در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل صدا و سیما، اسدالله عسگر اولادی در سمینار «نمایشگاه کنفرانس بین المللی جاده ابریشم دریایی گواندونگ در قرن بیست و یک» ضمن ذکر سابقه و اهمیت همکاری‌های ایران و چین در حوزه اقتصادی گفت: این سمینار برای مطرح کردن مسائل و مشکلات بر سر راه ارتباطات دو کشور است؛ از این رو، دیدار رو در رو و از نزدیک مسئولین دو کشور می تواند سرعت رفع این موانع را افزایش دهد.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین، به مساله روادید برای مسافران و تجار اشاره کرد و افزود: صحبت هایی برای ارائه روادید یک ساله و دوساله، به منظور تسهیل رفت و آمد انجام شده و امیدواریم این مشکل برطرف شود.

وی در صحبت های خود خواهان فعال شدن سیستم بانکی شد و گفت: مجموعه این نشست ها و گفتگو ها برای امر تجارت، خرید و فروش است و پایه هر مبادله ای پول و نقل و انتقال آن است و نمی توان با یک چمدان پول، تجارت کرد؛ بنابراین همکاری بانکها در اولویت های همکاری ها باید قرار بگیرد.

عسگر اولادی اذعان داشت: تمایل داریم نیاز کارخانجات خود را از چین تهیه کنیم و در صورت فراهم آمدن شرایط برای تجارت آسان با این کشور و رفع مشکلات بانکی ایران، به طور قطع به جای تهیه مایحتاج خود از آن سوی اقیانوس، مبادله با چین را ترجیح می دهد.

در ادامه این نشست، مشاور بازرگانی سفارت چین در ایران ضمن ارائه گزارشی از مبادلات تجاری بین دو کشور گفت: ایران کشوری با تاریخ و تمدن درخشان است و در مسیر احیاء جاده ابریشم، از موقعیت خاص و نفوذ چشمگیری در خاورمیانه، آفریقای شمالی و کل دنیا برخوردار است؛ ضمن اینکه رتبه چهارم نفت و همچنین رتبه اول گاز و نیز بهره مندی از معادن غنی امتیازی است که ایران را مبدل به یک کشور جذاب برای همکاری و سرمایه گذاری کرده است.

وی افزود: ایران همچنین از موقعیت ژئواستراتژیک مهم برخوردار است و گلوگاه حمل و نقل خاورمیانه، تنگه هرمز را کنترل می کند بنابراین نقش مهمی در احیای جاده ابریشم قرن ۲۱ ایفا می کند.

گونگ، به نقطه آغاز روابط راهبردی همه جانبه در ۲۰۱۶ اشاره کرد و گفت: فصل جدیدی برای همکاری های بین ایران و چین آغاز شده است. رشد ۹.۶ درصدی اقتصاد چین و افزایش رشد اقتصادی ۸.۳ درصدی ایران پس از برجام بیانگر آمادگی دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی است. به خصوص در زمینه صادرات نفت همکاریهای خوبی پس از برجام بین دو کشور انجام شده است.

وی با تائید سخنان رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: شرایط اخذ ویزا برای دو طرف ایجاد مشکل کرده است که امیدواریم به زودی حل شود. همکاریهای بانکی خوبی بین دو کشور صورت گرفته و ما بانکهای چینی و ایرانی را برای ارتباط نزدیک تر تشویق می کنیم.

گونگ افزایش ۳۰ درصدی تجارت در شش ماهه اول سال بین دو کشور را آمار خوبی قلمداد کرد و اذعان داشت: چین و ایران شرکای مهم تجاری یکدیگر هستند. چین بزرگترین خریدار نفت خام ایران و بزرگترین مقصد کالای غیر نفتی ایران است بنابراین باید برای استفاده از ظرفیت های بالقوه تلاش کنیم.

وی خواهان پیشرفت همکاری در پروژه های مهم بین دو کشور شد و گفت: قرارداد تامین مالی پروژه تهران مشهد منعقد شده که اولین پروژه چین در ایران پس از برجام است. با اجرای این پروژه سفر سالانه ۳۵ میلیون مسافر بین تهران و مشهد تسهیل خواهد شد.

مشاور بازرگانی سفارت چین در ایران پیشرفت شهرک های صنعتی را یکی دیگر از برنامه های مهم برای توسعه روابط دو کشور در حوزه صنعت عنوان کرد و گفت: اخیرا پیرو همکاری در پروژه های صنعتی، خودرو تیگو هفت که جایزه بهترین طراحی را در نمایشگاه خودرو ژنو گرفته است به طور رسمی در ایران رونمایی شده است.