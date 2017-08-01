  1. استانها
  2. قزوین
۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۱۷

معاون اقتصادی استانداری قزوین:

توسعه شیلات زمینه اشتغالزایی در استان قزوین را تقویت می کند

توسعه شیلات زمینه اشتغالزایی در استان قزوین را تقویت می کند

قزوین- معاون اقتصادی استانداری قزوین گفت: با اجرای طرح های توسعه شیلات در استان قزوین می توانیم زمینه اشتغالزایی بیشتری را برای جوانان فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز سه شنبه در جلسه ستاد توسعه شیلات استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی باید از همه ظرفیت های استان استفاده کنیم تا به وضعیت مطلوبی برسیم.

معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری قزوین گفت: لازم است با فرهنگ سازی مناسب مردم را در جریان مزیت های استفاده از ماهی و آبزیان در سبد غذایی قرار دهیم تا بتدریج بتوانیم سرانه مصرف را بالا ببریم.
 
حبیبی یادآورشد: اگر مصرف شیلات بالا برود برای پاسخگویی به تقاضا نیازمند تولید بیشتر خواهیم بود و این کار به افزایش اشتغال و سودآوری نیز منجر خواهد شد.

وی اضافه کرد: برای جایگزین کردن مصرف گوشت ماهی و سایر آبزیان به جای گوشت قرمز نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگ سازی هستیم و از همه فعالان این عرصه و رسانه های مکتوب و مجازی و شنیداری و دیداری انتظار همکاری داریم.

حبیبی تصریح کرد: سدهای نهب و بالاخانلو در استان در حال احداث است و با اضافه کردن نهرها و کانال های پایین دست می توانیم ظرفیت تولید آبزیان را در این سدها بالا ببریم و حوزه شاهرود نیز یک فرصت مناسب در این زمینه است.

وی بیان کرد: برای تقویت و افزایش تولید آبزیان در استان به مشارکت بخش خصوصی نیازمندیم و تعاونی ها نیز می توانند در این کار مشارکت کنند.

حبیبی بر ضرورت اجرای طرح های مطالعاتی در استان با هدف افزایش تولید آبزیان تاکید کرد و افزود: انجام مطالعات کارشناسی در حوزه آبزیان در استان بسیار مهم است و در صورت جدی گرفتن این ظرفیت و بهره مندی از آن می توانیم به دستاوردهای مهمی برسیم و به سلامت مردم کمک کنیم.

کد مطلب 4047836

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها