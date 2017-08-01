به گزارش خبرنگار مهر، علی مالمیر ظهر سه شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان با اشاره به برگزاری جشنواره سفره ایرانی از ۱۸ تا ۲۰ مردادماه در همدان، گفت: همدان در این جشنواره میزبان ایلام، کردستان و کرمانشاه خواهد بود.

مالمیر با بیان اینکه جشنواره تابستانی همدان نیز از اواسط مردادماه تا اواخر شهریورماه برگزار خواهد شد، اظهار داشت: جشنواره ملی گردشگری پایدار توسط بخش خصوصی برگزار خواهد شد و اعتبار دولتی در آن هزینه نمی شود.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره ملی منبت در شهریور ماه، گفت: امیدواریم نشان ملی تویسرکان نیز در شهریورماه کسب شود تا بتوان جشن آن را برگزار کرد.

عقد ۶۰ قرارداد مرمت آثار تاریخی در استان همدان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه ایجاد اشتغال در سه حوزه تخصصی این دستگاه صورت می گیرد، عنوان کرد: ۶۰ قرارداد مرمتی در استان منعقد شده که به صورت کار موقت است.

وی افزود: در حوزه صنایع دستی، آموزش از سوی سازمان میراث فرهنگی صورت می گیرد و از ظرفیت سایر دستگاه ها نیز استفاده می شود.

مالمیر با اشاره به ایجاد اشتغال پس از آموزش ها و اعطای تسهیلات از سوی صندوق کارآفرینی امید، یادآور شد: سهم اشتغال میراث فرهنگی استان یک هزار و ۹۵۰ فرصت شغلی است که در استان متناسب با برنامه های سازمان و جمعیت استان مشخص شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان اظهار داشت: در شهر همدان ایجاد ۷۴۵ فرصت شغلی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه سال قبل راه اندازی ۴ اقامتگاه بومگردی در استان برنامه ریزی شده بود، گفت: طی سال جاری ایجاد ۲۸ اقامتگاه بومگردی در استان همدان برنامه ریزی شده که از سوی صندوق کارآفرینی امید به هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات با سود چهاردرصدی اعطا خواهد شد.

۳۷۰ فرصت شغلی در حوزه صنایع دستی ملایر مشخص شده است

مالمیر با اشاره به اینکه ۳۷۰ فرصت شغلی در حوزه صنایع دستی ملایر مشخص شده است، عنوان کرد: در نهاوند نیز برای ۸۰ نفر در حوزه صنایع دستی اشتغال ایجاد خواهد شد و علاوه بر این طرح های گردشگری، اشتغال در سراب های این شهرستان پیش بینی شده است.

وی عنوان کرد: ایجاد سه واحد اقامتگاه بومگردی و ۹۰ نفر فرصت شغلی در بخش صنایع دستی شهرستان اسدآّباد در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در کبودرآهنگ ۸۲ فرصت شغلی و بهار ۱۶۵ فرصت شغلی پیش بینی شده است، عنوان کرد: سهم کبودرآهنگ از اقامتگاه های بومگردی چهار واحد خواهد بود.

مالمیر با اشاره به راه اندازی موزه سفال لالجین، تاکیدکرد: اعتبار خوبی برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: ۷۶ روستا برای اجرای طرح ضربتی در کشور مشخص شده که سهم استان همدان چهار روستا شامل ورکانه، ملحم دره، گشانی و قلعه جوق است که ۵۰ درصد اعتبارات برای هزینه در این روستاها ابلاغ شده و اختصاص خواهد یافت.

نهایی شدن طرح های سرمایه گذاری شستا در همدان

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز از نهایی شدن طرح های سرمایه گذاری شستا پس از برگزاری جلسات با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد.

حمیدرضا متین با بیان اینکه در خصوص سرمایه گذاری برای واحد دوم کنسانتره و گندله سازی اسدآباد جلساتی برگزار شد، اظهار داشت: شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن ایران این دو واحد را در آینده نزدیک راه اندازی خواهد کرد.

وی بابیان اینکه ۵۵۰ هزار تن کنسانتره و ۶۰۰ هزار تن گندله در استان وجود دارد که در صورت بهره برداری واحد دوم، تولید هریک به یک هزار و ۱۰۰ تن خواهد رسید، گفت: چرخه تولید فولاد در استان همدان تکمیل شود.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه جلسه ای با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در راستای سرمایه گذاری شستا در استان برگزار شد، گفت: طرح هایی شامل هتل هما در همدان، منطقه اقتصادی ویژه جهان آباد و تولید منیزیم از دولومیت در نهاوند در شستا نهایی شد.

وی با اشاره به پیشرفت ۴۸ درصدی واحد فرآوری آندولونیت نسوز ملایر، اظهار داشت: این طرح توسط شرکت کیهان صنعت در این شهرستان اجرا می شود.

متین با بیان اینکه سایت صنعت، معدن و تجارت برای ثبت نام طرح ها جهت دریافت سرمایه ثابت باز شده است، گفت: ۱۳۸ طرح در سایت ثبت نام کرده که از این تعداد ۶۲ طرح بررسی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان نیز با بیان اینکه دوره آموزشی نحوه مذاکره با حضور ۲۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان دستگاه ها در استان برگزار شد، گفت: این دوره در سری دوم با محوریت بهبود وضعیت کسب و کار برگزار خواهد شد.

برگزاری جلسات با سرمایه گذاران آلمانی و ایرلندی برای ایجاد نیروگاه خورشیدی

سیدناصر محمودی با اشاره به برگزاری جلسات با سرمایه گذاران آلمانی و ایرلندی برای ایجاد نیروگاه خورشیدی، اظهار داشت: رایزنی از سوی یکی از سرمایه گذاران شهرستان رزن برای جذب سرمایه گذار از کره جنوبی انجام شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان با بیان اینکه وضعیت کسب و کار در چند سال گذشته بهبود یافته است، عنوان کرد: رتبه همدان در سال ۹۴ از ۲۴ به ۱۱ در سال ۹۵ بهبود یافته است.

محمودی همچنین عنوان کرد: ۵۰ سرمایه گذار سرشناس در حوزه های مختلف دعوت خواهند شد تا مشکلات مهم حوزه سرمایه گذاری را اعلام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز از پیش بینی ایجاد ۱۹ هزار و ۸۰۰ شغل جدید در سال جاری در استان خبر داد.

احمدتوصیفیان به سهم شهرستان های استان در ایجاد اشتغال نیز اشاره کرد و افزود: در این پیش‌بینی برای همدان پنج هزار و ۹۳۱ شغل به میزان ۳۰ درصد از کل اشتغال موردنظر، سهم تعیین شده است.

وی با اشاره به اینکه ملایر ایجاد ۱۹.۳ درصد از اشتغال پیش بینی شده به میزان سه هزار و ۸۰۱ نفر را برعهده دارد، گفت: سهم نهاوند هزار و ۹۳۵نفر، تویسرکان یک هزار و ۲۴۷ نفر، کبودرآهنگ یک هزار و ۴۹۶ نفر، رزن یک هزار و ۲۷۲ نفر، اسدآباد یک هزار و ۶۵۹ نفر، بهار یک هزار و ۵۶۰ نفر و فامنین ۸۳۹ نفر خواهد بود.