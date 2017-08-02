  1. استانها
  2. گیلان
۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۷:۵۳

استاندار گیلان تاکید کرد:

توجه به امام زادگان ابراهیم و قاسم (ع) آستارا ضروری است

توجه به امام زادگان ابراهیم و قاسم (ع) آستارا ضروری است

آستارا - استاندار گیلان گفت:امامزادگان ابراهیم و قاسم ( ع) آستارا به عنوان مکان مذهبی در مسیر اصلی تردد زائران کشورهای جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه قرار داشته ونیازمند توجه اساسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی غروب سه شنبه درجریان بازدید از روند پیشرفت فیزیکی امامزادگان ابراهیم و قاسم (ع) شهرستان آستارا با تاکید برتوسعه زیرساخت های فرهنگی در سطح استان گیلان اظهار کرد: امام زادگان ابراهیم و قاسم (ع) شهرستان آستارا از جمله اماکن فرهنگی و مذهبی مهم است که با توجه به حضور زائران داخلی و خارجی در آن برای زیارت، نیازمند تسریع و اتمام بازسازی آن است.

وی با بیان اینکه نگاه فرهنگی در اقتصاد مقاومتی بسیار مهم و ضروری است و هزینه در این بخش نیز نوعی سرمایه گذاری اجتماعی محسوب می شود، افزود : امسال با همت خیران و اختصاص اعتبار، ساختمان امام زادگان ابراهیم و قاسم (ع) آستارا تکمیل می شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت بندر تجاری و منطقه ویژه اقتصادی آستارا ونقش آن در توسعه شهرستان مرزی آستارا گفت: تصویب منطقه ویژه اقتصادی بندرآستارا به زحمت به دست آمده و باید همانند منطقه آزاد انزلی، مردم مرزنشین آستارا مزایای آن را به عینه مشاهده کرده و از آن بهره ببرند.

امام جمعه آستارا نیز در این بازدید با بیان اینکه با نذورات مردم تا ۲۰ سال آینده نیز امام زادگان ابراهیم و قاسم (ع) تکمیل نمی شود، افزود: امام زادگان پایگاه های عظیم فرهنگی هستند و باید از توسعه آنها حمایت  شود.

حجت الاسلام کاظم حافظ نیا خاطرنشان کرد: تکمیل امامزادگان آستارا به اعتباری استانی نیاز دارد و در این رابطه توجه مسئولان به ظرفیت های فرهنگی یک ضرورت است.

 وی تصریح کرد: همه فعالیت های عمرانی و اقتصادی بدون پیوست فرهنگی تاثیر گذاری آنچنانی ندارند.

کد مطلب 4047854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها