تنها دشمنان خواستار توقف توئیت های من هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ارسال پیامی در حساب توئیتری خود به انتقادهای فزاینده مطرح شده علیه خودش در خصوص توئیت پراکنی های بیش از حدش واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، ترامپ در واکنش به سیل انتقادهای انجام شده علیه این رفتار وی نوشت: تنها رسانه های قلابی و دشمنان ترامپ از من می خواهند تا استفاده از رسانه اجتماعی را متوقف کنم.

وی همچنین توئیتر را تنها راه ارتباطی خود با مردم آمریکا دانست که از این طریق می تواند حقایق را با آنها در میان بگذارد.

لازم به ذکر است، دونالد ترامپ از عبارت رسانه های جعلی علیه آن دسته از رسانه هایی استفاده می کند که مخالف وی و سیاستهایش از دوران برگزاری رقابت های انتخاباتی تاکنون بوده اند.

توئیت های رئیس جمهوری آمریکا در فضای مجازی تاکنون منجر به درگیری های لفظی فراوانی در فضای واقعی انجامیده است که از این دست می توان به درگیری لفظی میان وی و شهردار لندن «صادق خان» که چندی پیش رخ داد اشاره کرد.