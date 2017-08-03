خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-فاطمه محمدی پور: حدود شش ماه از آغاز ریاست جمهوری «دونالد ترامپ» جمهوریخواه می گذرد،اما همین مدت زمان کوتاه کافی بود که جهان متوجه بی کفایتی رئیس جمهور منتخب مردم آمریکا شود.

ترامپ در نخستین روزهای حضور در اتاق بیضی کاخ سفید، اوباماکر (بیمه درمانی اوباما) را هدف قرار داد، خواستار تامین مالی ساخت دیوار در مرز با مکزیک شد و فرمان منع سفر شهروندان ۷ کشور مسلمان را به آمریکا امضا کرد. در عمل، اختلاف با اعضای کنگره بر سر جایگزین بیمه درمانی اوباما و اختصاص بودجه برای ساخت دیوار در مرز با مکزیک این دو وعده ترامپ را به کما برد.

تقابل قضات ایالات متحده با ترامپ در موضوع صدور فرمان منع سفر بر دشواری‌های پیش روی ترامپ افزود و دردسرهای ارتباط با روسیه چالشی بزرگ مقابل او پدید آورد. این ناکامی‌ها باعث شد ترامپ توجه خود را به خارج از مرزهای آمریکا منعطف نماید و با حمله موشکی به سوریه در جستجوی اعتبار برآید. اما این باعث نشد محبوبیت ترامپ افزایش یابد بلکه برای نخستین‌بار در دهه‌های اخیر محبوبیت رئیس جمهور آمریکا در ماههای نخست ریاست جمهوری به جای افزایش با کاهش مواجه شد.

کاخ سفید خروج از پیمان ترانس پاسیفیک، کاهش آمار ورود مهاجران غیر قانونی،‌ انتصاب قاضی دیوان عالی،‌ حمله موشکی به سوریه و نزدیکی به چین برای افزایش فشار بر کره شمالی را در زمره دستاوردهای ترامپ در ماههای نخست ریاست جمهوری وی اعلام می‌کند، اما در واقع ماه عسل ترامپ بیشتر با شکست و عقب‌نشینی مواجه بوده است.

در خصوص تاثیر سیاست های ترامپ بر سیاست داخلی و خارجی ایالات متحده امریکا، در حال و آینده، خبرنگار مهر گفتگویی با «استفان لندمن»، نظریه پرداز آمریکایی و دانش آموخته دانشگاه هاروارد انجام داده است که در ادامه می آید.

*با بررسی سیاست هایی که «دونالد ترامپ» از زمان آغاز دوره ریاست جمهوری خود اتخاذ نموده، به نظر شما میراث وی برای سیاست داخلی ایالات متحده امریکا چه خواهد بود؟

واقعیت این است که سیاست های «دونالد ترامپ» به طور کلی اسفناک و رقت انگیز بوده است به ویژه دستور اجرایی وی در مورد منع ورود مسلمانان به امریکا از کشورهای معین، لایحه بیمه درمانی وی و حمایت یک طرفه از ثروتمندان به قیمت کاهش رفاه عمومی.

*نظر شما در مورد سیاست خارجی آمریکا در زمان ترامپ چیست و میراث وی برای سیاست خارجی آمریکا چه خواهد بود؟

ترامپ در عرصه سیاست خارجی، در واقع سیاست های خصمانه اوباما را افزایش داده است. وی کره شمالی و ایران را بیشتر از زمان اوباما تهدید کرده و همچنان به سیاست های غلط خود در ارتباط با چین و روسیه ادامه می دهد. وی همچنان خواهان جایگزینی دموکراسی در ونزوئلا با استبداد فاشیستی است.

*انتخاب «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس جمهور مرهون شعار «دوباره امریکای بزرگ را می سازیم» است. ترامپ در این مورد چه اقداماتی انجام داده است؟

من این شعار را اسفناک و رقت انگیز می دانم. در واقع شعار «دوباره آمریکای بزرگ را می سازیم»، انحرافی از قاعده استثناگرایی آمریکاست. این شعار در واقع عامل ایجاد جنگ علیه بشریت در داخل و خارج از آمریکاست.

* آمریکا بعد از ترامپ چگونه خواهد بود؟ آیا دوره ترامپ از دوره اوباما قوی تر خواهد بود؟ نظر شما در این ارتباط چیست؟

بعد از دهه ۱۹۷۰ تمامی دولتهای روی کار آمده در ایالات متحده آمریکا از پیشینیان خود بدتر بوده اند. دولت اوباما به طور کلی بدترین دولت بوده و باید گفت که دولت ترامپ از این حد فراتر رفته است.

ضمنا، «دونالد ترامپ» توسط نئوکان های کنگره به زانو در خواهد آمد، زیرا آنها می خواهند فردی را جایگزین او کنند که حتی بدتر بوده و به آسانی توسط نئوکان ها کنترل می شود شبیه «مایک پنس» معاون اول رئیس جمهور، یک احتمال رقت انگیز.