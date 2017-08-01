جاده آزادشهر به شاهرود مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آغاز بارندگی شدید عصر سه شنبه در گلستان که پیش از این توسط هواشناسی هم پیش بینی شده بود، شرق استان شاهد تخریب منازل روستایی، آب گرفتگی معابر شهری و روستایی و همچنین مسدود شدن چند جاده است.

بر اساس گزارش های اعلام شده جاده اصلی خوش ییلاق در آزادشهر که مسیر اتصال به استان سمنان و شهرستان شاهرود است به علت خطرات ناشی از ریزش سنگ و نشست مسیر اصلی تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

جاده مواصلاتی شهرستان مراوه تپه به کلاله هم بر اثر باران شدید و آبگرفتگی، گل آلود و لغزنده شده است.

اسماعیل تاجی، فرماندار مراوه تپه اعلام کرده که عبور از این جاده فقط با سرعت بسیار کم و با رعایت احتیاط امکان پذیر است.

گزارش های محلی نشان می دهد اکثر شهرهای شرق گلستان شامل گنبدکاووس، گالیکش، مینودشت، کلاله، مراوه تپه و علی آبادکتول شاهد آبگرفتگی معابر است.

هواشناسی هم بیشترین میزان بارندگی را در روستای وطن آزادشهر و به میزان 75 میلی متر اعلام کرده است.

مدیریت بحران گلستان هم با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر تداوم این شرایط آب و هوایی تا پایان هفته در استان و احتمال وقوع سیلاب، از هم استانی ها و مسافران خواست؛ از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و به حاشیه رودها و مسیل ها به هیچ وجه نزدیک نشوند.