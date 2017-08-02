غیبت جودوکاران ایران در رقابتهای نوجوانان جهان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو نوجوانان جهان طی روزهای ۱۸ تا ۱۵ مردادماه در حالی برگزار خواهد شد که برای حضور در این مسابقات ۴۴۴ از ۶۹ کشور ثبت نام کرده اند. ۲۳۸ جودوکار در بخش پسران و ۲۰۶ جودوکار در بخش دختران به مدت ۵ روز به رقابت خواهند پرداخت.

در فاصله هشت روز به آغاز این رقابتها تاکنون نام هیچ جودوکاری از کشورمان در میان جودوکاران حاضر در این رقابتها ثبت نشده و طبق پیش بینی های انجام شده جودو ایران در این رقابتها نماینده ای نخواهد داشت.

برزیل، شیلی و روسیه با ۲۰ جودوکار بیشترین شرکت کننده را در این رقابتها دارند، اروگوئه، توگو، اسلوونی، پرو، نیوزلند، مونته نگرو، لتونی، گواتمالا، جمهوری چک، قبرس، بلغارستان، بلژیک و اتریش هم هر کدام با یک جودوکار، کمترین شرکت کننده را این رقابتها داشته اند.

شکست تمام عیار جودوکاران نوجوان در رقابتهای قهرمانی آسیا و تغییر کادر فنی این تیم، یکی از دلایل غیبت ایران در این رقابتهاست.