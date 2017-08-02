نخستین مرکز اطلاع رسانی و دریافت پسماند در صومعه سرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر ، نخستین مرکز اطلاع رسانی آموزش و دریافت پسماندهای خشک شهرستان صومعه سرا با حضور مسعود احمدی مدیرکل امور عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور افتتاح شد.

در این مراسم که برخی مسئولان کشوری ، استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند مسعود احمدی از این مرکز بازدید و از روند اجرای طرح تفکیک زباله و مدیریت پسماند شهرستان صومعه سرا بازدید کرد.

رتیه نخست صومعه سرا در حوزه مدیریت پسماند گیلان

مسئول واحد مدیریت پسماند شهرداری صومعه سرا در حاشیه این برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاهد افتتاح نخستین مرکز اطلاع رسانی ، آموزش و دریافت پسماند خشک در شهرستان صومعه سرا هستیم و انتظار می رود که با حمایت مسئولان استانی و شهرستانی در آینده نزدیک تعداد این مراکز در سطح شهرستان افزایش یابد.

لیلا غلامی با اشاره به اینکه طی دوسال گذشته شهرداری صومعه سرا در حوزه آموزش و فرهنگ سازی در حوزه مدیریت پسماند و اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ تلاش بسیار انجام داده است، افزود: خوشبختانه در حال حاضر شاهد مشارکت بسیار خوب از سوی شهروندان صومعه سرایی هستیم.

وی با بیان اینکه باید برای توسعه فعالیت های در این حوزه اقدامات بیشتری انجام دهیم، گفت: در حال حاضر ۱۰۰ درصد سطح شهر تحت پوشش اجرای این طرح قرار داشته و شاهد مشارکت ۸۰ تا ۸۵ درصدی مردم هستیم.

مسئول واحد مدیریت پسماند شهرداری صومعه سرا خاطرنشان کرد: در صورت تأمین و جذب اعتبارات استانی و حتی کشوری می توانیم در راستای توسعه طرح در سطح شهرستان گام های بیشتری برداریم.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه شهرستان صومعه سرا در حوزه مدیریت پسماند و اجرای طرح تفکیک در سطح استان گیلان ، خاطرنشان کرد: در سال گذشته شهرستان صومعه سرا از این نظر در جایگاه سوم قرار داشته که خوشبختانه با تلاش مسئولان این حوزه این جایگاه به رتبه نخست ارتقا یافته است.

غلامی با تأکید براینکه شهرداری صومعه سرا تنها شهرداری استان است که از توان، پتانسیل و نیروهای متخصص داخلی در حوزه مدیریت پسماند استفاده کرده است، ادامه داد: سایر شهرداری های استان از وجود پیمانکار برای اجرای این طرح استفاده کرده اند .

ضرورت ترمیم و بازسازی ناوگان جمع آوری پسماند در صومعه سرا

وی همچنین با اشاره به میزان جمع آوری روزانه زباله در صومعه سرا، افزود: با توجه به اینکه جمع آوری زباله و پسماند در محدوده شهری وظیفه شهرداری است، روزانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم زباله از شهر صومعه سرا جمع آوری می شود.

مسئول واحد مدیریت پسماند شهرداری صومعه سرا با بیان اینکه این میزان شامل پسماندهایی مانند کاغذ، کارتون، آهن و آلومینیوم، شیشه و لاک می شود، گفت: در شرایط معمول ۷۰ تا ۷۵ درصد زباله های جمع آوری شده لاک ، ۱۰ تا ۱۲ درصد کاغذ و کارتون و مابقی سایر زباله ها هستند.

وی در ادامه به جمع آوری روزانه ۳۰ تا ۴۰ درصد زباله تَر توسط ناوگان فرسوده شهرداری اشاره و خاطرنشان کرد: شهرداری صومعه سرا توانسته با وجود کمبود امکانات و نیرو، اقدامات خوبی انجام داده و با کمترین امکانات بیشترین موفقیت را کسب کند.

غلامی با بیان اینکه کمبود ماشین آلات مکانیزه و فرسوده بودن ناوگان جمع آوری پسماندو زباله شهرداری صومعه سرا جوابگوی رشد جمعیت شهری نبوده و نیازمند بازسازی و ترمیم است، تصریح کرد: انتظار می رود با حضور مدیرکل امور عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و تأمین اعتبارات بتوانیم با افزایش امکانات و ترمیم و بازسازی شاهد گام های موفق تر در حوزه مدیریت پسماند شهرستان شویم.