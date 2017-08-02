بازنگری آیین نامه امداد و نجات پس از ۱۵سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی، ضمن ارائه گزارشی از روند آمایش سرزمینی و رتبه‌بندی پایگاه‌های امداد و نجات و همچنین بازنگری و تدوین آئین‌نامه اجرایی امداد و نجات، گفت: از سال ۸۱ آئین‌نامه اجرایی امداد و نجات بازنگری نشده بود و با دستور رئیس جمعیت این کار از دو سال گذشته با تشکیل کمیته کارشناسی انجام شد.

وی با اشاره به اینکه آئین‌نامه اجرایی امداد و نجات با توجه به وظایف جمعیت هلال‌احمر، در پنج مرحله مدیریت بحران مورد بازنگری قرار گرفته است، عنوان کرد: آئین‌نامه جدید با توجه به قوانین بالادستی و پروتکل‌های ملی و بین‌المللی با تشکیل کارگروه بازنگری و استفاده از نظرات استان‌ها و تشکیل جلسات کارشناسی و تطبیق آن با برنامه پنج ساله؛ تدوین و تقدیم رئیس جمعیت شد و پس از اصلاح؛ با حضور نمایندگانی از تمامی بخش‌های مرتبط جمعیت، اصلاحات نهایی انجام شد.

رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به اینکه این آئین‌نامه پس از ویرایش نهایی از نظر نوشتاری، در هفته جاری برای ابلاغ نهایی، تقدیم رئیس جمعیت خواهد شد، افزود: این آئین‌نامه منطبق با مدل مدیریت بحران، پیشگیری، کاهش اثرات، آمادگی، پاسخ و بازتوانی تدوین شده و در نهایت نحوه پاسخگویی اضطراری را تعیین و مشخص می‌کند که در آن نقش حوزه‌های مختلف جمعیت در حوادث، سوانح محلی، استانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی مشخص شده است.

