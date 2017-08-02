  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۷:۵۸

محققان می گویند؛

بیماری لثه ریسک ابتلا به سرطان در زنان را افزایش می دهد

بیماری لثه ریسک ابتلا به سرطان در زنان را افزایش می دهد

طبق نتایج یک مطالعه جدید، زنان مسن مبتلا به بیماری لثه در معرض ریسک بالای ابتلا به انواع سرطان ها قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمی از محققان دانشگاه بوفالو نیویورک به بررسی تاثیر انواع بیماری های لثه بر زنان مسن پرداختند.

طبق نتایج این تحقیق، زنانی که طبق گزارش خودشان مبتلا به بیماری لثه بودند ۱۴ درصد بیشتر در معرض ریسک ابتلا به هر نوع سرطان بودند. اگرچه طبق گزارش محققان، اکثریت موارد ابتلا به سرطان مربوط به سرطان سینه و مری بود.

ژان واکتاوسکی وند، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مطالعه ما به خوبی نشان می دهد که ریسک کلی سرطان در بین زنان مسن مبتلا به بیماری لثه به مراتب بیشتر است»

این مطالعه شامل داده های مربوط به بیش از ۶۵۰۰ زن پس از یائسگی با میانگین سنی ۶۸ سال بود.

بیماری لثه به دلیل باکتری های دهان ایجاد می شود که موجب عفونی شدن بافت اطراف دندان شده و همراه با بوی بد دهان، جویدن دردناک، دندان های حساس و خونریزی لثه است. محققان برای کنترل و پیشگیری این بیماری، بر اهمیت مسواک زدن و استفاده از نخ دندان به طور روزانه برای پاک کردن باکتری های عامل بیماری تاکید دارند.

کد مطلب 4047914

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها