ضعف های جشنواره رضوی هه تاو/خبری از حضور پیشکسوتان دف نوازی نبود

به گزارش خبرنگارمهر، بعد از برگزاری هر همایش و جشنواره ای عده ای نسبت به نحوه برگزاری آن انتقادات و پیشنهاداتی را ارائه می کنند تا دست اندرکاران در دوره های آینده نقاط ضعف را اصلاح و نقاط قوت را هم تقویت کنند.

سومین دوره جشنواره مولودی خوانی رضوی با عنوان هه تاو که با حضور گروه های داخل و خارج از کشور در تاریخ ۶ الی ۸ مردادماه امسال در سنندج آغاز بکار کرد نحوه برگزاری آن مورد انتقاد برخی از مولودی خوانان استان قرار گرفت.

یکی از این مولودی خوانان منتقد برگزاری این دوره از جشنواره که گروه او هم حائز مقام نخست هم شده بود، منصور مرادی است که صاحب عناوین و مقام های متعددی در جشنواره های ملی و بین المللی هم چون جشنواره فجر است.

این دف نواز کردستانی در گفت و گو با خبرنگارمهر با اشاره به اینکه جشنواره مولودی خوانی رضوی، متبرک به نام مقدس امام رضا(ع) است، گفت: قطعا انتظار می رود هر سال شاهد ارتقای کمیت و کیفیت اینگونه جشنواره های تخصصی به ویژه در حوزه عرفانی و مذهبی باشیم که متاسفانه سومین دوره جشنواره مولودی خوانی رضوی نه تنها نسبت به دوره های گذشته پیشرفتی نداشت بلکه نقاط ضعف آن بیشتر و برجسته هم شده بود.

منصور مرادی ادامه داد: برگزاری اینگونه جشنواره های تخصصی مستلزم تعیین افرادی توانمند وآگاه و مسلط به موضوع به عنوان مسئول و دبیر اجرایی است که در دوره سوم به این مهم توجه نشده بود.

وی عنوان کرد: در استانی که از لحاظ موسیقی عرفانی دف زبانزد خاص و عام است و در این حوزه حرف برای گفتن دارد می طلبد یکی از برنامه های جانبی جشنواره ها و همایش های مرتبط با این مبحث برگزاری کارگاه های آموزشی برای شرکت کنندگان از سایر استان های کشور باشد تا این هنر معنوی و ارزشی به طور مطلوب توسط اساتید این حوزه ترویج و آموزش داده شود.

وی اضافه کرد: در این دوره از جشنواره گروه های توانمندی از دیگر استان های کشور شرکت کرده بودند ولی تعداد زیادی از آنها آشنایی کافی و لازم در ارتباط با مقام های دف نوازی نداشتند و این مسئله ضرورت برگزاری کارگاه آموزشی در حاشیه جشنواره را بیش از پیش کرده است.

مرادی از دیگر ضعف های این جشنواره را نبود سیستم صوتی مناسب خواند و بیان کرد: به گفته برگزارکنندگان جشنواره دلیل استفاده از سیستم صوتی ضعیف نبود هزینه و اعتبار لازم برای تهیه سیستم قوی و مناسب بوده است.

وی عنوان کرد: قطعا بازخورد و نتیجه مطلوب هر کار و اقدامی مستلزم صرف هزینه هایی است که می طلبد مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی اظهارداشت: متاسفانه برگزاری اینگونه جشنواره ها را عده ای به محلی برای تجلیل از افرادی که هیچ ارتباط و سنخیتی با موضوع جشنواره ندارند تبدیل کردند.

مرادی ادامه داد: در میان تجلیل شدگان در سومین دوره جشنواره مولودی خوانی رضوی تنها از یک مولودی خوان تجلیل به عمل آمد و مابقی افراد حتی اگر در این عرصه هم فعالیتی داشتند توضیحی در این ارتباط به حاضرین جهت اطلاع از این مسئله داده نشد.

وی به برگزاری یادواره زنده یاد محمد شمس قریشی یکی از اعجوبه های دف نوازی واز اساتید فاخر در این حوزه اشاره کرد و گفت: متاسفانه برگزاری این یادواره در شان این مرحوم نبود و حتی یکی از اعضای خانواده این بزرگوار در این مراسم شرکت نکرده بودند.

وی اضافه کرد: تعداد شرکت کنندگان در یادواره مذکور به ۵۰ نفر هم نمی رسید و این در حالی است که یادواره سید بهاءالدین شمس قریشی که همه ساله به همت یکی از دستگاه های فرهنگی استان برگزار می شود هزاران نفر شرکت کننده دارد و علاوه بر کمیت از کیفیت بالایی هم برخوردار است.

مرادی اظهارداشت: برنامه ریزان و دست اندرکاران یک برنامه باید هدف آنها صرفا برگزاری نباشد و همه جوانب را در نظر بگیرند و آن را به گونه ای برگزار کنند که در پایان خستگی از تن برگزارکنندگان خارج شود و شرکت کنندگان هم با دلی آکنده از عشق و علاقه مراسم را ترک کنند.

این دف نواز کردستانی اظهارداشت: در برگزاری چنین جشنواره هایی هدف نباید تنها ایجاد رقابت باشد بلکه تقویت وحدت بین مولودی خوانان و دف نوازان سراسر کشور باید مد نظر قرارگیرد.

وی در ارتباط با داوری این جشنواره هم گفت: سه داور این دوره از جشنواره را افرادی متخصص و توانمند تشکیل داده بودند و می توان عنوان کرد داوری در بالاترین سطح آن انجام شد.

وی با اشاره به اینکه امسال سی امین سالی است که در جشنواره شرکت کرده است، بیان کرد: با شرایطی که امسال شاهد آن بودیم قطعا در دوره چهارم این جشنواره نه خود و نه گروهم شرکت نخواهیم کرد.

مرادی یادآورشد: هرچند گروه ما در این جشنواره رتبه اول را کسب کرد ولی این دلیل نمی شود که نقاط ضعف برگزاری جشنواره را نادیده بگیریم.

وی عنوان کرد: قصد تخریب هیچ فردی را ندارم و تنها این انتقادات را در راستای تقویت هرچه بهتر این جشنواره عنوان کردم.

مرادی اظهارداشت: در این دوره از جشنواره جای پیشکسوتانی که در عرصه مولودی خوانی و دف نوازی سابقه ی درخشانی دارند و از چهره های نامی این عرصه هستند همچون استاد احمد خاک طینت، استاد فرزاد عندلیبی،استاد سید بهاالدین حسینی واستاد سیدرضا شابلاغی خالی بود.

وی بیان کرد: امیدوارم که در سال های اینده از وجود این بزرگواران و دیگر پیشکسوتان در هرچه بهتر برگزارکردن جشنواره استفاده شود.