امسال ۳۰ بیمارستان بزرگ در کشور ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر علیزاده، شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون ۱۰۰ طرح در زمینه ساخت ساختمان های عمومی و دولتی شامل سه میلیون متر مربع در سطح کشور در دست ساخت و اجرا داریم.

وی ادامه داد: طی سال ۹۵ بیش از ۳۱ بیمارستان توسط وزارت راه و شهرسازی ساخته و تحویل داده شده است و این روند حرکت بزرگ و کم نظیری در زمینه بیمارستان سازی در کشور است.

علیزاده از ساخت ۳۰ بیمارستان بزرگ طی سال جاری در کشور خبر داد و گفت: هفته آینده میزان اعتبار لازم جهت ساخت این بیمارستانها مشخص خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برای سال ۹۶ نیز هدف گذاری ساخت بیش از ۳۰ بیمارستان جدید با حدود بیش از ۵ هزار تخت را در دست اقدام داریم که این ناشی از نگاه ارزشمند دولت به مقوله ارتقای سلامت است و تامین فضای درمانی است این دیدگاه موجب شده تا توجه ویژه‌ای به بیمارستان سازی صورت گیرد.

علیزاده افزود: کارهای بی نظیری در تاریخ بیمارستان سازی کشور در حال انجام گرفتن است و حدود ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه صرف ساخت بیمارستان در سال ۹۵ بوده است.

وی با بیان اینکه برنامه اولیه تکمیل شده است و بیش از ۳۰ بیمارستان بزرگ نیز به نتیجه خواهیم رسید،ادامه داد: برای سال ۹۶ در حال برنامه‌ریزی هستیم تا هفته آینده میزان اعتبار را برای ساخت بیمارستان‌ها برآورد خواهد شد.