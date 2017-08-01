ترامپ طرح تحریم های ایران و روسیه را امضا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید از امضای مصوبه کنگره آمریکا در تحریم ایران، روسیه و کره شمالی توسط رئیس جمهور این کشور در آینده نزدیک خبر داد.

وی در کنفرانس خبری کاخ سفید در پاسخ به سوال خبرنگاران تاکید کرد ترامپ طرح کنگره آمریکا را که با اکثریت آرا به تصویب رسیده، امضا خواهد کرد.

سنای آمریکا پنجشنبه گذشته با اکثریت قاطع آرا طرح تشدید تحریم های روسیه را تصویب کرد. طرحی که واکنشی به اتهامات جامعه اطلاعاتی ایالات متحده در مورد «مداخله» روسیه در روند انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و همچنین الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه و یا مسائلی در پیوند با حقوق بشر است.

همچنین در این طرح که نام اصلی آن «مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران» است، تحریم هایی علیه ایران و کره شمالی نیز در نظر گرفته شده‌است.