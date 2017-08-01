  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰:۲۴

سخنگوی کاخ سفید:

ترامپ طرح تحریم های ایران و روسیه را امضا می کند

ترامپ طرح تحریم های ایران و روسیه را امضا می کند

سخنگوی کاخ سفید گفت مصوبه تحریم های ایران و روسیه به زودی از سوی ترامپ امضا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید از امضای مصوبه کنگره آمریکا در تحریم ایران، روسیه و کره شمالی توسط رئیس جمهور این کشور در آینده نزدیک خبر داد.

وی در کنفرانس خبری کاخ سفید در پاسخ به سوال خبرنگاران تاکید کرد ترامپ طرح کنگره آمریکا را که با اکثریت آرا به تصویب رسیده، امضا خواهد کرد.

سنای آمریکا پنجشنبه گذشته با اکثریت قاطع آرا طرح تشدید تحریم های روسیه را تصویب کرد. طرحی که واکنشی به اتهامات جامعه اطلاعاتی ایالات متحده در مورد «مداخله» روسیه در روند انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و همچنین الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه  و یا مسائلی در پیوند با حقوق بشر است.

همچنین در این طرح که نام اصلی آن «مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران» است، تحریم هایی علیه ایران و کره شمالی نیز در نظر گرفته شده‌است.

کد مطلب 4047931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • teymour IR ۰۱:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
      0 0
      پاسخ
      اگر اندیشه دولت روحانی با شهامت دولت دهم ممزوج شود وبه قار قار وتحریمها اهمیت ندهند وسیستم هسته ای کشوررا استارت بزنند وکشور قدرتمند شود. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند ،مفید ومختصر .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها