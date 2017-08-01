به گزارش خبرنگار مهر، خدانظر دریکوند شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان با اشاره به اینکه یکی از برنامه های وزارت آموزش و پرورش در حوزه تربیت بدنی، گسترش ورزش همگانی و توجه به استعدادیابی ورزشی کودکان است، اظهار داشت: اگر می خواهیم جامعه ای سالم داشته باشیم باید دانش آموزان را به سمت ورزش سوق بدهیم.

وی با بیان اینکه پایه ورزش ملی از مدارس شکل می گیرد، تصریح کرد: برگزاری مسابقات با مبنای مدرسه و مدرسه محور از سیاست های وزارت آموزش و پرورش است و باید در رقابت ها تیم ها از خود مدارس انتخاب شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر اینکه قبلا ورزشکاران را انتخاب می کردیم و یک تیم را آماده و به مسابقه اعزام می کردیم اما الان مسابقات مدرسه و کانون محور هستند و همه مسابقات به دل مدارس رفته اند، افزود: میزبانی مسابقات ورزشی انگیزه دانش آموزان را بالا می برد و دانش آموزان را با محیط های ورزشی آشنا می کند و آنان را در صحنه واقعی مسابقه قرار می دهد.

حضور ورزشکاران ۲۶ استان در مسابقات کشتی دانش آموزی

دریکوند با تاکید بر اینکه برگزاری مسابقات کشوری کشتی دانش آموزان نوعی تبلیغ برای استان است و تلاش بر این است که لرستان و شهر خرم آباد به عنوان مقصد گردشگری مطرح شود و تصویر مثبتی را از لرستان نشان دهیم، افزود: از دو ماه پیش که کار برنامه ریزی برگزاری این مسابقات شروع شد کمیته های مختلفی برای پیش بینی امکانات، اسکان، ثبت نام ورزشکاران و ... در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۲۶ استان برای حضور در مسابقات کشوری کشتی دانش آموزان کشور اعلام آمادگی کرده اند، تصریح کرد: تا روز پنجشنبه سامانه ثبت نام برای دیگر استان ها باز است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اینکه این مسابقات در دو رشته فرنگی و آزاد برگزار می شود، اظهار داشت: تا کنون ۲۶ تیم در رشته آزاد و ۲۱ تیم در رشته فرنگی مسابقات کشوری کشتی دانش آموزان ثبت نام کرده اند.

دریکوند با بیان اینکه از چهارشنبه این تیم ها به استان می آیند و ساعت ۱۶:۳۰ روز چهارشنبه وزن کشی ورزشکاران انجام می شود و در روز پنجشنبه مسابقات در سالن شهید چاغروند خرم آباد شروع می شود، تصریح کرد: افتتاحیه رسمی مسابقات با حضور مسئولان ساعت ۱۸ غروب پنجشنبه خواهد بود.

تجلیل از پیشکسوتان و داوران کشتی

وی با تاکید بر اینکه معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش نیز در این مسابقات حضور پیدا می کنند، افزود: در جریان این مسابقات از پیشکسوتان ورزشکار و داوران کشتی تجلیل می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اینکه جنگل های بلوط با فرهنگ مردم لرستان عجین اند و نقش آنان در اکوسیستم منطقه قابل انکار نیست، گفت: با توجه به آسیب هایی که متوجه این گونه ارزشمند است؛ تصمیم گرفته ایم در راستای فرهنگ سازی در حوزه نگهداری جنگل ها و کاشت بلوط به نفرات اول تا سوم مسابقات همراه با مدال نهال بلوط هدیه دهیم.

دریکوند یادآور شد: این اقدام فرهنگی با همکاری پدر بلوط ایران انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه تلاش داریم هرچه بیشتر دانش آموزان را علاقمند به ورزش کنیم، افزود: تاکنون ۴۲۰ ورزشکار، مربی و سرپرست برای حضور در مسابقات ثبت نام کرده اند؛ ۲۰ داور، ۲ سرکاروان و ۵ ناظر وزارتی نیز در این مسابقات شرکت دارند.

۴ استعداد یاب رقابت ها را رصد می کنند

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اینکه ۴ نفر استعداد یاب از سوی فدراسیون کشتی در این مسابقات حضور دارند و رقابت ها را بررسی و رصد می کنند، اظهار داشت: صحبت هایی با صدا و سیما داشته ایم و قرار شد مسابقات را پوشش خبری بدهند اما پوشش مستقیم از شبکه استانی را تا کنون قول نداده اند.

دریکوند افزود: سرمربی های تیم نوجوانان کشتی کشور، آقایان لرستانی و محمدی نیز به مسابقات می آیند و رقابت ها را رصد می کنند.

وی یادآور شد: در مجموع ۲۸ کمیته و ۶۰ نفر عوامل اجرایی مسابقات کشوری کشتی دانش آموزان را مدیریت می کنند.