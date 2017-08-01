رای اعتماد سنا به «کریستوفر رای» به عنوان رئیس جدید اف بی آی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «کریستوفر رای» با کسب آرای مثبت سناتورهای آمریکایی، رئیس جدید پلیس فدرآل ایالات متحده نام گرفت.

به این ترتیب رای جانشین «اندرو مک کیب» می شود که پس از به قدرت رسیدن ترامپ به اتهام داشتن مناسبات نزدیک با «هیلاری کلینتون» از این سمت کنار گذاشته شد.

در جریان رای گیری در مورد نامزد معرفی شده از سوی ترامپ، سناتورها در مورد مواضع وی در خصوص شکنجه زندانیان، غرق مصنوعی و شیوه های اعدام در آمریکا به بحث و تباد نظر پرداختند.

«رای» ۵۰ ساله بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ دستیار دادستان کل آمریکا در زمان ریاست جمهوری جرج بوش پسر بود.

پیشتر در روز بیستم جولای موضوع نامزدی رای در کمیته قضایی سنای آمریکا مورد بررسی قرار گرفته بود. در این جلسه سناتورها از رای پرسیده بودند که آیا می تواند به عنوان یک مجری مستقل قانون عمل کند و یا تحت تاثیر سیاست های رئیسش ترامپ قرار می گیرد.