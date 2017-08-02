سعید اسدی که به‌عنوان یکی از داوران نهایی جشنواره سراسری تئاتر رضوی در بجنورد حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر از ایجاد رشته‌ای در حوزه هنرهای نمایشی برای دانش آموزان دوره دوم متوسطه خبر داد که متکی بر هنر خلاق است.

اسدی تئاتر را یک‌نهاد اجتماعی معرفی کرد که به‌واسطه آن، نقش‌پذیری افراد در جامعه متفاوت می‌شود.

وی بابیان اینکه همواره خلق ایده‌های بزرگ با انجام فعالیت‌های بدنی شکل می‌گیرد تا اینکه فکر کردن به موضوعی، تصریح کرد: تئاتر نیز این ویژگی شکوفایی خلاقیت را دارا است.

دبیر دو دوره اخیر جشنواره بین المللی تئاتر فجر، عنوان کرد: تئاتر در آموزش‌وپرورش نه به‌مثابه هنر، بلکه باید با نگاه آموزش به آن توجه شود.

اسدی اظهار کرد: رشته‌ای در حوزه هنرهای نمایشی طراحی‌شده و از مهرماه در مدارس استان تهران به‌صورت پایلوت اجرایی می‌شود که این رشته فرد را نه‌فقط برای ورود به دانشگاه بلکه برای کار آماده می‌کند.

وی با توصیف نگاه مدیریتی آموزش‌وپرورش به مقوله تئاتر و پرورش هنرمند، عنوان کرد: در این خصوص رویکرد آموزش‌وپرورش در دهه‌های اخیر، رویکرد مناسبی نبوده و به آن نقدی جدی وارد است.

این پژوهشگر و استاد دانشگاه تصریح کرد: امروز بیشتر پیشکسوتان و هنرمندان تئاتر که به‌صورت حرفه‌ای وارد کار و صاحب‌قلم، بیان و صحنه شدند، پایه و اساس را در مدرسه آموخته‌اند بنابراین ضرورت دارد این مهم در آموزش‌وپرورش احیاء شود.

وی از توسعه رشته‌های هنری در هنرستان‌های کشور خبر داد و گفت: کسی که در مدرسه با تئاتر آشنا شود، قطعاً در آینده مخاطب و یکی از ارکان تئاتر نیز خواهد بود.