به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک مقام سازمان ملل متحد اعلام کرد که ائتلاف تحت سرکردگی عربستان سعودی مانع ارسال کمک های بشردوستانه سازمان ملل به یمن می شود.

«آوک لوتسما» نماینده برنامه توسعه سازمان ملل در یمن اعلام کرد که ائتلاف سعودی از تحویل سوخت به هواپیماهایی که قرار است کمک های بشردوستانه سازمان ملل را به مردم جنگ زده یمن برسانند، ممانعت می کند.

سازمان ملل برای رساندن کمک به جنگ زدگان یمن از دو فروند هواپیما استفاده می کند که از شهرهای امان (اردن) و جیبوتی به مقصد یمن به پرواز در می آیند. اما در پایتخت یمن، سوخت مورد نیاز هواپیماها برای بازگشت وجود ندارد.

لوتسما، که در نیویورک با خبرنگاران صحبت می کرد، تاکید نمود: «به منظور کسب مجوز از ائتلاف سعودی برای تهیه سوخت با مشکلاتی روبرو هستیم».

وی در پاسخ به سوالی پیرامون علت ممانعت از تحویل سوخت گفت: این سوال خوبی است که من جوابی برای آن ندارم.

گفتنی است که سوخت هواپیما باید از بندر عدن به صنعاء منتقل شود؛ اما عدن تحت کنترل نیروهای عبد ربه منصور هادی، رئیس جمهور فراری یمن قرار دارد که مورد حمایت عربستان سعودی است.

عربستان سعودی پیش از این نیز به مسدود کردن کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد به مردم یمن، که یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می رود، متهم شده است.