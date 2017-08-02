علی بابابی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان مرکزی علی رغم اینکه در حوزه صنعت صاحب شهرت است و چندین واحد صنعتی مادر در این استان وجود دارد اما در طی سال های اخیر توانسته در بخش کشاورزی و تولیدات و فرآورده های این بخش جزء ۱۰ استان برتر و مطرح در کشور بوده و از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد.

وی با بیان اینکه برای تسریع در حل مشکلات حوزه کشاورزی به مدیران شهرستان های استان برای رفع مشکلات کشاورزان منطقه تفویض اختیار شده افزود: ۸۲ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی در استان مرکزی فعالیت دارند و در حالی که حدود ۱.۸ درصد جمعیت کشور در این استان هستند اما سه درصد تولید بخش کشاورزی کشور در مرکزی تامین می شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: ۱.۲ درصد از تولیدات کشاورزی استان مرکزی نسبت به جمعیت مازاد بر نیاز استان است که به استان های همجوار صادر می شود و از کیفیت خوبی هم برخوردار است.

بابایی با اشاره به اینکه ۲.۱ درصد از شاغلین کشور در حوزه کشاورزی مربوط به این استان است، خاطر نشان ساخت: حدود ۱۹.۸ درصد از شاغلین استان مرکزی در بخش کشاورزی فعالیت دارند و ۲.۹۶ درصد ارزش افزوده در بخش کشاورزی در سطح ملی به نام استان مرکزی ثبت شده است.

وی ادامه داد: اهدافی که طی سال گذشته در راستای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی برای سازمان تعیین شده بود صد در صد تحقق یافت و حتی در برخی از بخش ها هم از برنامه تعیین شده جلو هستیم.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود تصریح کرد: در ستاد آبیاری استان طی مصوبه ای، مشکلات اراضی قولنامه ای در رابطه با استفاده از روش آبیاری قطره ای نیز حل شده که روش کار به شهرستان های استان برای اجرا ابلاغ شده است.

بابایی گفت: همچنین به تفکیک، شهرستان ها و زیر بخش هایی که باید در زمینه اشتغال فعالیت کنند هم تعریف شده اند که بر این مبنا مشخص شده هر روستا امکان ایجاد شغل در چه زمینه ها و چه تعدادی را در بخش کشاورزی دارد و همچنین با هدف تقویت مراکز خدمات کشاورزی روستایی حدود ۱۳۰ نفر استخدام داشتیم که تمامی آن ها به مراکز خدمات کشاورزی فرستاده شدند.

وی تشریح کرد: طی سال گذشته براساس ابلاغیه سازمان جهاد کشاورزی مرکزی، طرح ترویج در استان اجرا شد، یعنی برای هر ۱۰ روستا یک مروج اختصاص داده شد و این مروجین موظف هستند مسائل و مشکلات کشاورزان را رصد کنند و در صورت قابل برطرف بودن مشکلات در منطقه نسبت به رفع آن اقدام کنند و اگر امکان رفع مشکل نبود به عنوان حلقه واسطه بین بهره بردار و رییس سازمان برای حل مشکل اقدام کنند.

بابایی تصریح کرد: اعتقاد داریم برای بهبود شرایط کشاورزی، کشاورز نباید به جهاد کشاورزی مراجعه کند بلکه ما باید برای رفع مشکلات به کشاورزان مراجعه کنیم و این روش را از امسال شروع کرده ایم و کارمان بیشتر در مزارع است که به دنبال گسترده تر کردن این برنامه هستیم.