گیلان کاپ قهرمانی مسابقات شمشیربازی نوجوانان کشور را به خانه برد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیر بازی قهرمانی نوجوانان کشور در اسلحه سابر، اپه و فلوره با شرکت ۱۲۰ ورزشکار از ۲۱ استان کشور که از دو روز گذشته در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک آغاز شده بود سرانجام با تعیین تیم ها و نفرات برتر به کار خود پایان داد.

براساس این گزارش، طی این دو روز مبارزه در اسلحه فلوره ۳۱ بازی، اسلحه سابر ۴۱ بازی و اسلحه اپه ۴۳ بازی انجام شد که در نهایت در رده انفرادی اسلحه سابر، امیر حسین شاکری از تهران و مهرشاد زنجانی از البرز اول و دوم شدند و سروش شهیدیان از گیلان و گلزار شهریار از یزد به طور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

در رده انفرادی اسلحه فلوره هم محمدمسیح تحویلیان از اصفهان بر سکوی نخست ایستاد، علی امینی از اصفهان نایب قهرمان شد و همچنین عرفان شیخ ریحانی از اردبیل و عیرضا دهقان از یزد به طور مشترک سوم شدند.

همچنین در رده انفرادی اسلحه اپه هم سپهر زاهدی از تهران و دانیال حسین زاده از خراسان به ترتیب اول و دوم و احمدرضا حق داد از مازندران و آریا کریمی از آذربایجان غربی به طور مشترک سوم شدند.

در پایان این رقابت ها به قهرمانان و تیم های برتر حکم قهرمانی و مدال توسط رییس فدراسیون شمشیربازی و مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی اهدا شد.

گفتنی است مسابقات قهرمانی شمشیر بازی رده جوانان امروز(چهارشنبه) با شرکت ۱۳۰ ورزشکار از ۲۱ استان کشور در سه اسلحه سابر، اپه و فلوره در ورزشگاه شهدای پنجم مرداد آغاز شده است.